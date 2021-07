El vídeo de la locura con Messi en un restaurante de Miami

FC Barcelona

Está Messi en Miami pasando sus vacaciones de relax tras la conquista de la Copa América, pero no puede haber relax para el futbolistas argentino. Primero, porque si los fans se enteran dónde va, le siguen en multitud y segundo, porque aún no ha renovado con el Barcelona, pese a que ya hay un acuerdo. Pero falta el ok de LaLiga. El Barcelona tiene que hacer una limpia salarial y el presidente del club, Joan Laporta, pidió “paciencia” a los aficionados culés al ser preguntado por la renovación de Leo Messi y recordó que se trata de un mercado de fichajes “especial” que además requiere “habilidad y algunos juegos malabares” para poder confeccionar la plantilla por el límite salarial.

“Se está trabajando bien desde el club. Los profesionales están haciendo bien su trabajo”, dijo Laporta durante el pregón de la fiesta mayor de S’Agaró (Girona), donde fue presentado como “el hombre que conseguirá que el mejor jugador del mundo siga en el Barça”.

"Estamos muy satisfechos de cómo está progresando todo, pero ya sabéis que es un mercado especial que requiere paciencia, habilidad y algunos juegos malabares, pero creo que a medida que vaya avanzando el verano podremos dar buenas noticias", añadió Laporta.

Antes de marcharse del pregón, Laporta volvió a ser abordado por los medios e incidió en que "se está trabajando en la dirección correcta" con la continuidad de Messi en el FC Barcelona. Por último, cuando fue preguntado por el posible trueque Griezmann-Saúl no quiso contestar. "Hoy estamos aquí en la fiesta mayor de S'agaró", sentenció.

Messi, mientras intenta estar tranquilo, pero las imágenes virales al salir de un restaurante demuestran que es imposible para él. La multitud le espera, le abraza, le dice que le quiere y no le deja en paz.