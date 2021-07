El mensaje más polémico contra Katir de un ex atleta español por sus apellidos extranjeros

Juegos Olímpicos

Mohamed Katir, nuevo plusmarquista español de 3.000 metros (7:27.64), es la nueva sensación del atletismo español. Asegura que todo es “es fruto del trabajo duro y del entrenamiento en la montaña”. ”Tenía el sueño de participar en los Juegos Olímpicos y he trabajado mucho para conseguirlo. Esta marca es el fruto del trabajo duro y del entrenamiento en la montaña”,aseguró el murciano tras conseguir su marca.

Aunque en los Juegos Olímpicos de Tokio correrá los 5.000 metros yaseguró que luchará por el podio. “Por supuesto respetaré mucho a los atletas que son mucho mejores que yo, pero voy a luchar con todas mis fuerzas por el podio”.

“Pero lo primero”, advirtió, “será llegar a la final y con todo el respeto del mundo para los otros participantes”.

Isaac Viciosa tenía el récord español de 3.000 y ha hablado con Soy Corredor: “Era matemático que con esas marcas de 5.000 y 1.500 era cuestión de encontrar una carrera adecuada donde hubiese buenas liebres y buen tiempo. Salvo que no hubiese un buen día en cuanto a meteorología, estaba claro que lo iba a batir”, ha asegurado.

Es una entrevista polémica. Primer-o Viciosa evita comparaciones con él: “Han pasado 23 años y la verdad que tienen muy poas similitudes. La gran diferencia es que lo ha batido un atleta con poco historial internacional y que para mí es la gran sorpresa y lo que me tiene algo más intrigado”.

Y después, se despacha: “De momento es un atleta que pongo en cuarentena y quiero dejar unos meses para que transcurra todo, que certifique esas marcas en los Juegos Olímpicos y se confirme que está completamente limpio. Creo que con 50 años puede permitirme el lujo de ser crítico”, pero no acaba en ese punto la crítica. Da un nuevo giro de tuerca peligroso: " Y otra cosa que quizá no es políticamente correcta pero me gustaría decir es que me hubiera gustado que lo hubiese batido un atleta con apellidos castellanos”.

Katir nació en Marruecos el 17 de febrero de 1998 y residen en Mula (Murcia) desde los cinco.