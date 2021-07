Fútbol

La selección olímpica mantiene el estilo que define el juego de España desde la absoluta a todas las divisiones inferiores, pero también hereda algunos de sus problemas, como las dificultades para llegar a gol. España apenas disparó a puerta ante Egipto y no supo rentabilizar su mayor dominio y la abrumadora posesión a su favor.

Pero ésa no era la principal preocupación dentro del equipo español cuando terminó el partido, sino las lesiones. De la Fuente, el seleccionador, tuvo que hacer dos cambios forzados antes del descanso. Mingueza se marchó por una dolencia muscular y Ceballos, poco antes del final de la primera parte, fue sustituido al sufrir un esguince de tobillo después de un pisotón salvaje de un jugador egipcio. «Tenemos que esperar su evolución. No tiene buena pinta, estamos muy preocupados porque pueden ser lesiones de cierta importancia», reconocía el técnico después del encuentro. No parece muy probable que ninguno de los dos pueda volver a actuar en lo que queda de Juegos. Al menos, en la primera fase, donde España vuelve a jugar el domingo contra Australia y el miércoles próximo contra Argentina.

«Dani Ceballos sufre un esguince en el tobillo, producto de la entrada y hay que valorar su evolución durante las próximas 48 horas para determinar el alcance y la posible duración de la recuperación», dice la información facilitada por la Federación. «Óscar Mingueza presenta una lesión muscular en la cara posterior del muslo. Hay que esperar para poder valorar la evolución de la lesión durante las próximas 48 horas», dice sobre el defensa del Barcelona.

El centrocampista del Real Madrid fue el más destacado mientras estuvo en el campo, el que mejor encontró la manera de abrir huecos en la defensa rival y el que más cerca estuvo de marcar, con un disparo al poste. Después, Rafa Mir fue el único que obligó al portero egipcio a parar.

«Tuvimos una reunión en la que nos explicaron claramente las acciones que iban a ser castigadas con roja. Hoy se han producido varias y sorprendentemente no se ha tomado la decisión que nos dijeron que se iban a tomar. Eso nos saca un poco de la lógica del fútbol porque no sabemos cómo comportarnos y actuar en esos momentos. Las decisiones no se ajustaron a las explicaciones que nos dieron el otro día», se lamentaba De la Fuente después del encuentro, especialmente molesto con la entrada de Taher Mohamed, el delantero egipcio, que provocó la lesión de Ceballos. Aunque la entrada pareció involuntaria, el seleccionador español no quedó conforme con la decisión del árbitro, que enseñó tarjeta amarilla a Taher después de ver la jugada repetida en el monitor.

«Me ha parecido un poco extraño que fuese a revisar y sacase amarilla… y más viéndola. He visto la foto de la entrada y el tobillo de Dani cómo se ha quedado después. Para nosotros no había duda de que era motivo de expulsión. Luego, el criterio es el que es… que nosotros no estemos de acuerdo es una cosa, pero no nos tenemos que meter ahí. No es una excusa, pero nos jode porque Dani es un jugador importante igual que Óscar Mingueza, que ojalá se recuperen lo antes posible», aseguraba Dani Olmo después del encuentro.

El internacional absoluto reconocía también el otro gran problema de España. «Nos ha faltado un poco de verticalidad», admitía. «Las sensaciones no son muy buenas», añadía.