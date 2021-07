El emotivo vídeo de los tiradores españoles de oro al sonar el himno: la mano en el corazón

Juegos Olímpicos

Los tiradores españoles Fátima Gálvez y Alberto Fernández lograron la primera medalla de oro de la delegación española en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al imponerse en la final de la prueba de foso olímpico en equipos mixtos al equipo de San Marino.

La granadina y el madrileño se impusieron a los sanmarinenses Alessandra Perilli y Gian Marco Berti por 41 aciertos a 40.

“¿Lo habéis pasado bien?”. le decía Alberto a su mujer. “Estoy muy contento, muy feliz”, aseguraba el medallista de oro.

“Esta medalla es para ti”, decía Fátima a su padre. “Se la dedico a mi familia. Llevábamos mucho tiempo cerca de ella, sabíamos que era el momento para conseguirla y se ha hecho realidad”.

No estuvieron nerviosos, al revés: “Fátima y yo lo habíamos soñado en los últimos días. Llevamos mucho tiempo trabajando para ella y últimamente la habíamos soñado. Nos veíamos con el oro aquí en Tokio. Me lo he pasado pipa en la final”, fue el primer comentario de Fernández.

La final, contra la pareja sanmarinense formada por Alessandra Perilli y Gian Marco Berti, resultó más complicada para Fátima, según confesó la cordobesa.

“Si queríamos ganar una medalla, tenía que ser el oro y en equipos mixtos. Para Alberto ha sido muy fácil, pero para mí ha sido muy dura la final. Desde los tres primeros platos tenía la vista muy cansada. Por mi técnica, no localizaba bien el plato, pero lo importante es que ha ido bien y hemos conseguido nuestro objetivo, y a disfrutarlo”.