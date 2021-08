Juegos Olímpicos

Gabriel Escobar terminó indignado después de su derrota contra el kazajo Bibossinov que le ha dejado fuera de las medallas en el peso mosca por decisión de los jueces. Muy discutidas fueron las puntuaciones, que dieron ganador al kazajo por 3-2. Uno de los jueces que vieron vencedor a Bibossinov era marroquí. igual que sucedió en el combate de Enmanuel Reyes Pla contra Julio la Cruz.

“No sé qué decir. Una puta mierda, yo lo he dado todo, ha sido para él y ya está. Estoy jodido”, confesaba el boxeador español en los micrófonos de la Cope. Escobar agradeció el apoyo de toda su familia y de los aficionados. “Que sepan que yo lo he dado todo y he tirado con todo. Esto es lo que hay,, cabeza arriba y a tomar por culo”, añadía.

“En el primer asalto me sorprendió con una mano y ya está, con una mano no se gana un combate. Sé que ha estado igualado, pero coño, he hecho más por pelear, por querer ir. El primero si se lo quieren dar a él, bueno, pero en el segundo y en el tercero no me he visto perdedor”, se lamentaba.