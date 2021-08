El atleta olímpico Marc Tur, nuevo referente del colectivo LGTBIQ: “Soy abiertamente gay”

El marchador Marc Tur, que perdió la medalla de bronce en los 50 km marcha en los Juegos de Tokio 2020 después de ser superado a falta de 100 metros para la meta por el canadiense Evan Dunfee, se ha convertido en un símbolo para el colectivo LGTBIQ+, que agradece la “valentía” de Tur por reconocer públicamente su homosexualidad.

“Gracias Marc por tu valentía. Es muy importante que seas visible. Vas a ser un gran referente para miles de deportistas españoles”, “Marc ORGULLOSOS DE TI, y lo que nos dolió fue que no lograras la tan merecida medalla (seguro que no tanto como a ti). Por lo demás, CABEZA BIEN ALTA SIEMPRE, porque ojalá en este mundo nadie tuviera que dar explicaciones por su orientación sexual” y “muchísimas GRACIAS por tus palabras y tu acto de visibilidad. Ojalá yo hubiera tenido referentes como tú cuando me agredían, insultaban e incluso me violaban colectivamente hace 25 años. Un abrazo grande”, fueron algunos mensajes de agradecimiento que le dejaron a Tur en redes sociales.

El atleta respondió con dos tuits a un mensaje que le dejó un internauta en el que le daba las gracias por una publicación que Tur hizo en Instagram el pasado 28 de junio, Día Internacional del Orgullo, en el que instaba a “seguir celebrando y visualizando el orgullo LGTBIQ”.

“Soy abiertamente gay, ni soy de los primeros Olímpicos homosexuales en reconocerlo, ni espero ser de los últimos por el hecho de darle más visibilidad al colectivo. Ellos me ayudaron a romper con mis inseguridades, mis miedos y me enseñaron a luchar por lo que quiero sin importar. El resto, aunque parezca mentira, esos sentimientos negativos que pude llegar a tener en su día los he transformado en algo por lo que luchar y me ayuda a sacar todas mis fuerzas cuando estoy compitiendo. En un mundo en el que todavía queda mucho por hacer, cada granito cuenta”, escribió Marc Tur en su cuenta de Twitter.

Este es el mensaje íntegro que publicó Tur el 28 de junio en su cuenta de Instagram:

“El 28 de junio de 1969 un grupo de jóvenes valientes hicieron historia sobre lo que en aquel momento era ilegal. Inciaron unas protestas en el Stonewall de Nueva York, marcarían un antes y un después en los derechos básicos del colectivo LGTBI.

Menos mal que 50 años más tarde las cosas han cambiado: se ha despenalizado ser homosexual, no hay barreras para las personas trans, hay igualdad en todos los aspectos de la vida... ¿Pero, realmente es así? Si hablamos de aquellos países más desarrollados, así es (o por lo menos legalmente) pero en buena parte del mundo todavía está penalizado.

En nuestro país presumimos de ser pioneros en este tema, puedes ser quien quieras ser. Sin embargo, todavía quedan muchos “peros”: Rara es la semana que no haya agresiones homófobas y tránsfobas.

El bullying entre los adolescentes puede llegar a acabar en suicidio por ser diferente al resto.

8 de cada 10 personas trans no encuentran trabajo o la búsqueda se convierte en una auténtica pesadilla.

El simple hecho de que te insulten por la calle por besar o ir cogido de la de la mano de una persona del mismo sexo, como me ha ocurrido a mi, o como le ha ocurrido a gran parte del colectivo.

Estas y muchísimas más razones son por las que tenemos que seguir celebrando y visualizando el orgullo LGTBIQ. Hemos avanzado mucho en estos 50 años, pero todavía ser homosexual sigue siendo ilegal en 70 países, en 9 de los cuales se castiga con pena de muerte. Se ha luchado mucho, pero aún queda mucho por conseguir.

¡Feliz orgullo a todxs!”