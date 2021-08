Vídeo: intenta robar el coche a un luchador de la UFC y el ladrón termina así

Jordan Williams es un luchador de Artes Marciales Mixtas (MMA) de 30 años. Estaba en Denver y aparcó su coche para comprar unos bocadillos, porque es diabético y notaba que tenía los niveles de azúcar bajos. Su coche es un Honda Civic prácticamente nuevo y un ladrón se lo intentó robar mientras él entraba en la tienda. El delincuente evidentemente no sabía a quién estaba intentando robar. Williams salió del establecimiento cuando se dio cuenta, corrió, abrió la puerta del coche y dio dos rodillazos en la cara al ladrón, que se fue corriendo y dolorido. El luchador aseguró después que dejó el motor en marcha y la puerta abierta porque pensaba que el automóvil no se podía conducir si las llaves, que llevaba con él, no estaban a metro y medio de distancia como mucho. “Aprendí la lección, y espero que él también la suya”, aseguró el estadounidense. Pese a todo, le dio tiempo a llegar y “rescatar” su vehículo.