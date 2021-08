El inesperado “apoyo” de Alfonso Reyes a las alpargatas de Pedro Sánchez

La imagen viral del presidente del Gobierno en una videoconferencia calzado con unas alpargatas se ha convertido en carne de redes sociales. Y en Twitter ha encontrado detractores y defensores. Entre estos últimos, aunque no se sabe muy bien si defendiendo a las alpargatas o al presidente del Gobierno se encuentra Alfonso Reyes. El presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales ha lanzado un tuit con su habitual sorna: “¡Vivan las alpargatas!”. El tuit cuenta con una imagen en la que se ven cinco pares del alpargatas de diferentes colores del que fuera pívot de la selección española. Reyes no se ha quedado en el simple tuit. Ha lanzado varios en defensa encendida de las alpargatas. Y en uno de ellos ha criticado el “dresscoud” de Pedro Sánchez. Después de hacer una lista de modelos con alpargatas que obtienen su aprobación, este tipo de calzado con traje no pasa el examen de Reyes.

Así se llevan unas alpargatas. pic.twitter.com/B0fa48uVRl — Alfonso Reyes (@alfreyes14) August 18, 2021