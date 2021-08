“Le Mans es la mejor carrera del mundo, un festival del motor”

Tom Kristensen tiene el récord de victorias en las 24 horas de Le Mans. Nueve veces triunfó en la carrera de resistencia más famosa del mundo, que ahora comenta para Eurosport. En esta entrevista a la que ha tenido acceso La Razón repasa sus recuerdos sobre la carrera.

-¿Son los Toyota los favoritos para ganar Le Mans en 2022?

-Por su ambición, Toyota ha estado apoyando y compitiendo en Le Mans durante muchos años. Es difícil entender lo que sucede que Toyota realmente. Tuvieron su momento devastador, creo que en 2016, cuando habían estado liderando la carrera hasta los últimos tres minutos y luego el coche se descompuso por un fallo técnico. Habían estado en Le Mans durante muchos, muchos años y todavía no habían ganado, y después han estado ganando durante tres años. Ahora entran en la era híbrida y están tratando de ganar otra carrera, algo que aplaudo. Toyota tendrá la presión de que muchos otros fabricantes se unan a ese concepto en el futuro. Por esta misma razón, son desafiados por un equipo estadounidense con grandes ambiciones, James Glickenhaus, que ha reunido un gran equipo de conductores y dos hermosos coche que pueden desafiar a Toyota. Han sorprendido antes de Le Mans en términos de ritmo y velocidad. Alpine Racing, Rebellion Optimized Cars, no es un verdadero híbrido, pero desafiarán y presionarán a Toyota. Sin duda, Toyota es el favorito: tienen dos coches fuertes, tienen los pilotos del campeonato mundial, pero no va a ser fácil porque cualquier cosa puede pasar, cualquier pequeño error que tengan, cualquier pequeño problema que tengan en el coche o en la pista, cuaquier contratiempo con los conductores o con lo que sea puede ingfluir. Los coches LMP2 están atrasados sólo unos segundos, por lo que en 24 horas una pequeña reparación o un pequeño error en su estrategia puede devolverte el mordisco. La carrera, en muchos sentidos, puede estar completamente abierta de repente si hay algunos problemas. Los problemas de confiabilidad siempre son más probables cuando comienzas con los nuevos hipercoches con los que compiten Toyota y Glickenhaus.

-¿Cuál es la clave para llegar al primer puesto el domingo?

-Necesitas confianza y seguridad en tí mismo. Las personas bajo presión tienden a cometer errores por lo que hay que estar en buen estado mental. No hay duda de que el equipo puede ayudarte y también necesitas un coche fiable. No digo que puedas confiar al 100% porque siempre necesitas ir rápido en las curvas, pero necesitas un poco de confianza, lo que significa para los conductores, cómo estás el miércoles y jueves por la noche, poniendo el coche en la configuración correcta... Los pequeños cambios, la presión de los neumáticos, la aerodinámica, un poco de ajuste de marcha, todas estas cosas. Tiene que ser una elección de los tres conductores juntos. Los tres tienen que ser dueños de la forma en que avanzan. Esto es fundamental para crear el mejor equipo. Y eso no importa si eres un novato. Hay muchos novatos este año, muchos novatos de calidad que son pilotos de carreras muy bien situados que ahora tienen la oportunidad de venir aquí. No importa si eres joven o viejo, tienes que conseguir que esta química funcione para ti en el coche. Todos deben sentirse dueños e importantes en el auto de carreras para estar en el escalón más alto. Cuando estés en el escalón más alto, te lo digo, es para el resto de tu vida.

-Este año hay una batalla increíble entre Porsche y Ferrari: ¿qué piensa sobre esto y qué coche es el favorito en el circuito de Le Mans?

-También debemos mencionar a Courvette: vienen con este nuevo automóvil que en cierto modo es diferente al viejo Courvette, el C5, C6 y C7: ahora tiene el C8R, que tampoco debe subestimar junto con Porsche y Ferrari. Si hay un equipo que puede ejecutar una carrera de Le Mans con estrategia, si hay un equipo que puede optimizar su rendimiento, puede ser Courvette, aunque siempre la fama la tienen los favoritos, Porsche y Ferrari.0

-¿Qué piensa sobre el regreso de Bentley en 2023?

-Parece que con el LMDh, que es diferente a la hiperclase, probablemente pueda competir a un alto nivel. Solo puedo apoyarlos para que intenten regresar por este camino porque para llegar a un nivel alto en el corto plazo, este es el momento de morder. Esa es una zanahoria enorme. Si puedes sobrevivir y lograr un buen resultado en los 100 años de Le Mans, será un resultado legendario. Ni siquiera me atrevo a decir que lo gané.

-Estando asociado con Audi, y con Audi regresando en LMDh, ¿será parte del proyecto como asesor del equipo dada su experiencia en carreras de resistencia?

-En Audi todavía estoy trabajando como embajador; tendremos que esperar y ver cómo avanza. Es un gran placer para mí seguir involucrado con Audi en las relaciones públicas incluso después de mi jubilación. Al mismo tiempo, también disfruto de lo que hago con Eurosport los fines de semana como estos y apoyo al equipo de expertos y hago entrevistas.

-Este año vuelve a haber aficionados en las carreras. ¿Qué piensa sobre esto? Cuando conduce ¿puedes sentir la atmósfera?

-Sí, claro que lo sientes. Cuando conduces en diferentes momentos de la noche, puedes oler la barbacoa y ver las banderas, a los fans y, si estás en una pelea con alguien, puedes ver a los fanáticos encendidos. Esa es la naturaleza de Le Mans y gran parte de ella. Es la mejor carrera del mundo, pero también un festival, un festival de deportes de motor al que vienen aficionados de todo el mundo para apoyar a los equipos y pilotos. Y también donde los padres traen a sus hijos pequeños. Vine por primera vez en 1997 y corría aquí. Después de mi retirada estuve trabajando aquí, pero no estuve aquí el año pasado. Fue muy triste no estar aquí el año pasado, pero el automovilismo nos mostró, no solo la Fórmula 1, sino también Le Mans, un sentido de comunidad para el resto del mundo y nos mostraron que incluso podíamos seguir compitiendo bajo las reglas de Covid. Eso demuestra mucha dedicación y compromiso porque es difícil en muchos sentidos. Pero nos demostró que el automovilismo puede continuar. En términos de fanáticos este año, no serán como cuando yo corría. Muchos equipos cuando están en el paddock lo sienten y están muy contentos de volver a verlos. El automovilismo es un deporte muy basado en los fanáticos, particularmente Le Mans porque es un festival de deportes de motor. Este año y ojalá el próximo sean muy buenos, pero tenemos los dedos cruzados para 2023, el centenario, que va a ser una gran carrera y una fiesta.

-¿Cuál fue su carrera más dura en Le Mans?

-De hecho, estaba hablando anoche sobre la temida carrera de 2001 cuando 19 horas de 24 horas estuvieron bajo la lluvia; esta fue mi carrera más difícil en términos de conducción, solo para seguir adelante y mantener el coche en la pista. Eso fue hace 20 años.

-¿Cuál fue su mejor victoria?

-Yo diría que quizás hace 20 años en 2001. También la primera. Habíamos perdido a Michele Alboreto en un extraño accidente de prueba un mes antes de la carrera y luego, 19 de las 24 horas, estaba realmente cabreado por la lluvia, fue realmente difícil. En general, todos dijeron que la carrera de 2008 en la que vencimos a los duros oponentes de Peugeot cuando conduje con [Rinaldo] Capello y [Allan] McNish, cambiamos el liderato varias veces pero salimos arriba. En 2013, mi última victoria personal también fue muy dura.

-Después de ganar su primera Le Mans en 1997, ¿esperaba tener tanto éxito?

-No, tenía un gran sueño y ambición de correr en Le Mans. En 1997 llegué aquí muy tarde, pero siempre había soñado con venir a Le Mans y sabía que algún día vendría aquí. Pero recibir esa llamada y ganar con Michele [Alboreto] y Stefan [Johansson] y, de hecho, hacer el récord de vuelta, me puso en buena posición para el futuro. De repente tuve el desafío de lujo de tener que decir que no a los equipos. Nunca había tenido eso antes. Antes, siempre intentabas conseguir un espacio para correr. En este sentido eso fue muy lindo. Pero también fue difícil. De repente tienes que sacar algo del plato. Eso es difícil, especialmente para un vikingo, quieres digerirlo todo.

Después de ganar, diría que los dos años siguientes, cuando me uní a BMW, no éramos tan competitivos en 1998 y nos retiramos después de tres horas. Estábamos corriendo cerca de la cabeza, pero tuvimos que retirarnos. Eso duele. En 1999 ganamos en Sebring y llegamos a Le Mans y teníamos una ventaja de cuatro vueltas. Apenas unas horas antes del final de la carrera, JJ [Lehto] estaba conduciendo cuando el auto tuvo el problema y lo obligó a chocar. Esta fue la mayor decepción que he tenido en las carreras, estaba devastado. Había ganado dos años antes, tuve una carrera terrible en 1998 y ahora estaba aquí dominando y haciéndolo realmente bien. 1999 es el año que volveremos a ver en 2023 con la incorporación de todos los fabricantes. Entonces, esto dolió mucho. Desde entonces nunca acepté nada hasta el final. Probablemente había sido un poco molesto para los ingenieros porque recibí la bandera a cuadros como el ganador durante los próximos seis años. Creo que el hecho de darme cuenta de haber tenido dos malas carreras después de haber demostrado mi valía fue de gran ayuda. Tuve grandes compañeros, la camaradería es muy importante pero desde el punto de vista personal, creo que probablemente también tuvo mucha importancia mi espíritu mental.

-Con Bentley compitiendo en la carrera Legends of Le Mans de este fin de semana, ¿cuáles son sus mejores recuerdos de la Le Mans 2003?

-Para mí, es increíble pensar que han pasado casi 20 años desde la carrera de Bentley. Hablo con gente con la que estaba entonces y el tiempo pasa muy rápido en las carreras. La carrera de Bentley fue muy especial, es el coche de carreras más elegante que he conducido, algunos incluso lo han llamado el más elegante de todos los tiempos. Fue un momento fantástico, eran británicos aristocráticos por la forma en que vestían, tenían muy buen sentido del humor pero estaban tratando de ser formales ya que estaban vendiendo coches Bentley. En muchos sentidos, fue un año muy especial. ¿Han pasado 20 años? Realmente no puedo creer eso.

-¿Cuándo empezamos a llamarle señor Le Mans?

-Supongo que sucedió alrededor de 2005, tal vez. Cualquiera que venga a Le Mans más de una vez puede llamarse Mr Le Mans o Monsieur Le Mans o Mademoiselle Le Mans. Cualquiera que venga aquí y se enamore de la carrera. Todos los que vienen y demuestran la dedicación, la pasión, el compromiso, merecen este título. Ciertamente, estoy muy feliz con él.