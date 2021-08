El PSG sube la apuesta: el dinero que pide al Real Madrid por Mbappé

Real Madrid

La oferta del Real Madrid ha sido un terremoto en el El Paris Saint-Germain (PSG), que no esperaba un movimiento tan contundente por Kylian Mbappé. Los 160 millones de euros han sorprendido en la entidad parisina, tanto tiempo cerrada a la venta y que ahora se ve con una cantidad que, para un jugador al que le queda un año de contrato, es muy alta.

Según las primeras informaciones de los medio más cercanos al club francés, Le Parisien y Le Equipe, la respuesta del PSG sería no a esta primera oferta. Los dirigentes cataríes siguen enrocados en que más que el dinero quieren lucir esta temporada al tridente ofensivo más imponente de la historia. Neymar, Messi y en Mbappé. Es una apuesta a lo grande para un club que lleva años y muchos millones soñando con alcanzar la Champions. Hasta ahora ha llegado a una final y ha sumado muchas decepciones.

El dinero no es un problema para un club que en el conflicto de la Superliga se mantuvo siempre del lado de Ceferin y de la UEFA y que, a partir de ahí, sabe que se va a ser flexible con sus cuentas. No necesitEa vender a Mbappé, otra cosa es que la propuesta del Real Madrid ha sido tan demoledora que ha creado muchas dudas en las certezas que había en Francia.

Todos están convencidos de que Mbappé no va a forzar más la situación, lo que sí podría ser el punto de inflexión definitivo. El jugador se ha negado a renovar con el PSG varias veces, pero no ha dado un paso hacia la rebeldía como es no ir a entrenar o negarse a jugar. En la Juve, en su primera jornada de LaLiga, Ronaldo no quiso ser titular porque está pensando en marcharse. Mbappé no parece que vaya a llegar a ese punto.

Mientras, en el Real Madrid aseguraban el martes que la oferta de 160 millones es muy generosa teniendo en cuenta las condiciones del contrato de Mbappé, a falta de un año para que cambie de equipo y de apenas cuatro meses para que pueda negociar con el Real Madrid y llegar a un acuerdo. Insinuaban en el club blanco que esa es la fronetar de dinero que va a poner y no se va a pasar, pero otra cosa es lo que suceda estos días, con el tiempo corriendo en contra: el martes es el último día del mercado de fichajes. Parece que no queda mucho, pero es una eternidad.

Los medios franceses aseguran que, aunque en el PSG están sorprendidos por la cantidad ofrecida, ya sospechaban que el Real Madrid tenía músculo financiero para acometer esta operación. En los últimos años, el club ha priorizado las ventas en vez de las llegadas. Este verano ha alcanzado los 90 millones de euros en traspasos y cerca de 50 en ahorro de fichas. El verano pasado llegó a ingresar hasta 100 millones. La prudencia ha sido la que ha guiado al Real Madrid en todo este proceso y por eso, cuando otros clubes sufren por la crisis económica surgida por la pandemia, el Madrid puede hacer este esfuerzo financieron. Y en el PSG confían tanto en la fortaleza de la economía del club de Florentino Pérez que, según Le Equipe, consideran que puede llegar a los 200 millones de euros, incluso hay quien habla de los 222 que pagó el PSG por Neymar. Esa cifra, dicen, sería casi definitiva.

Es decir, ya están negociando. Habrá que ver si el Real Madrid hace cuentas y ofrece más dinero o se planta en su primera oferta.