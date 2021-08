El Real Madrid ya ha presentado una oferta de 160 millones por Mbappé

Fútbol

El Real Madrid ha dado el primer paso. Ofrece 160 millones por el futbolista y permiso al PSG para negociar ya su fichaje. Era el paso casi obligado y el que pone a todo el mundo en tensión. El Madrid ha visto la puerta abierta, por primera vez en muchos años, y se lanza a por el futbolista. Van a ser días frenéticas en Valdebebas y en París, pero Mbappé ahora está más cerca que nunca de acabar siendo futbolista blanco, según ha confirmado El Chiringuito.

RMC, la emisora francesa, anunció el lunes que el PSG daba un paso hasta ahora inesperado y se planteaba la marcha de su jugador, porque el último «no» a la oferta de renovación había colmado la paciencia de los dirigentes árabes. Era lo que se esperaba, que llegase la primera señal de que el muro tenía una grieta y que el PSG se sentaba en la mesa de negociación. Hasta ahora, todo lo que se había recibido del club francés era silencio, ningún movimiento, ni siquiera con la llegada de Messi o los rumores de que Cristiano Ronaldo podría dejar la Juve y encontrarse con Messi en Francia. Todo eso estaba en el aire, pero si el PSG no daba un paso, eran castillos sin nada firme, esperanzas más que realidades. Ahora, ha empezado la fiesta.

La estrategia blanca no se ha movido ni un milímetro desde hace años, cuando despertó el interés por el joven futbolista, pero nada pudo hacer ante la oferta del PSG y ante la posibilidad de que, en ese momento, el joven delantero francés fuese suplente en un equipo en el que Benzema, Cristiano y Bale estaban en plenitud y se hincharon a ganar Copas de Europa. El club blanco ha estado esperando, mientras el futbolista iba dejando pistas cada vez más evidentes a la espera de que en Francia le den la libertad que esperan.

El club francés no ha necesitado mirar su cartera, pese a las estelares incorporaciones con las que ha reforzado al equipo (y que todavía pueden no haber terminado: Camavinga, el centrocampista del Rennes que sonó para el Real Madrid, está muy cerca de ser nuevo jugador de Pochettino esta temporada).

La balanza de gastos e ingresos que con tanto cuidado vigilan en el Real Madrid para que no se desplome por el lado que no debe, como le ha ocurrido al Barcelona, no es que no le echen un vistazo en París, es que probablemente ni existe. Por eso, si dejan salir a Mbappé será más por el cansancio y por no tener a un jugador descontento que por el dinero que puede llegar. Aunque está claro que los 160 millones o más que se pueden llevar por el jugador francés no les vienen mal.

Queda muy poco. Cada vez menos.