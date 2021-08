La respuesta del PSG a la oferta del Real Madrid por Mbappé

Fútbol

El Real Madrid ya ha dado el primer paso para el fichaje de Mbappé, tras asegurar la emisora francesa RMC que el PSG, por primera vez, se estaba pensado desprenderse de la joven estrella francesa. Según ha confirmado El Chiringuito, el Madrid ha ofrecido 160 millones de euros y permiso para negociar con el futbolista y su entorno para llevar a cabo su fichaje, el gran deseado por todo el madridismo desde hace tiempo.

Es el primer acercamiento de una semana que promete ser muy intensa, porque el cierre de mercado aprieta y el club blanco ya ha mostrado su primera carta. Hasta ahora todo había sido paciencia y esperar a cómo evolucionaban la situación. Mbappé ha ido avanzando en su negativo a firmar la renovación. La última, hace poco, de cinco años de contrato, pero un sueldo inferior a Messi y Neymar. Ese último y tajante no fue el que abrió, por fin, la caja de las dudas en la entidad francesa.

Y puede que haya sido lo que ha forzado al Real Madrid a dejar la prudencia a un lado y empezar la negociación. Es el punto de partida, como todas las negociaciones. En el club blanco piensan que Mbappé justifica una buena inversión, pero también que el delantero se enfrenta a su último año de contrato, que el verano que viene llegaría gratis y eso, por tanto, baja algo su precio.

Según el periodista de Onda Cero, Carlos Bustillo, el Real Madrid ha ofrecido el dinero al PSG, pero la respuesta de club, de primeras, ha sido que no. Pero esto, en realidad, no ha hecho más que empezar. Aún no se ha visto una negociación en la que una de las partes acepte a la primera.

El Real Madrid presenta oferta por escrito al PSG ofreciendo 160 millones de euros por Mbapé y solicitando permiso para poder negociar con el jugador. El PSG responde y rechaza la oferta. — Carlos Bustillo (@cjbustillo) August 24, 2021

El Madrid tiene una mezcla de paciencia y prisa. Quiere que Mbappé llegue en este mercado de fichajes porque sabe que eso daría un salto cualitativo a la competitividad del equipo de Carlo Ancelotti, pero si no llega, tiene más o menos asegurado que el próximo verano, el francés sería madridista a un coste cero.

Los rumores indican que el PSG maneja un plan B, porque ya ha visto la determinación de Mbappé para abandonar el club. Cristiano Ronaldo es que que está en todas las apuestas y más después de dejar muy claro que no quiere seguir jugando en la Juventus, pero el club parisino también piensa en Richarlison, el delantero brasileño, con una buena relación con Neymar.