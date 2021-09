Fútbol

Neymar hizo historia con su marcha al PSG. El club francés anunció el pago de la astronómica cifra de 222 millones pero el pasado viernes El Mundo desvelaba que el fichaje del brasileño procedente del FC Barcelona costó 489 millones de euros al club parisino y dejaba, además al descubierto su brutal salario.

Según los papeles, tras dejar el Barcelona, Neymar firmó un contrato en 2017 por el recibía, en bruto y durante cinco temporadas 43.334.400 euros, en la sexta aumenta a aún más salario hasta 50.556.117, unas cantidades desorbitantes y que sólo el PSG se puede permitir.

Pero ayer, este diario revelaba algo más: su “bonus ético”. Según figura en su contrato, el jugador brasileño recibe una cantidad de 541.680 euros brutos al mes por ser “cortés, puntual, amable y estar a disposición de los aficionados”, una cláusula que además incluye la prohibición de criticar públicamente los planteamientos tácticos propuestos por el club.

Sin embargo, no es el único deportista que ha firmado alguna condición cuanto menos extravagante. A veces provienen del club y otras son los propios futbolistas o atletas los que incluyen peculiares peticiones en sus contratos. Jets privados, tiempo para bailar y hasta tener un contrato con algunas de ellas.

Estos son 15 ejemplos de la cláusulas más extrañas firmadas por deportistas de elite:

1. El astronauta Schwarz

Stefan Schwarz FOTO: Archivo La Razon

El Sunderland tenía datos sobre el entorno del sueco cuando lo fichó en 1999 procedente del Valencia. El club tenía constancia de que uno de los consejeros de Stefan Schwarz tenía un billete para un vuelo espacial que debía haberse puesto en órbita en 2002. Temeroso de que se llevara al jugador con él, el Sunderland le prohibió por contrato “salir del planeta y hacer viajes espaciales”. La Premier no tardo en ponerle apodo: El Astronauta.

2. La excentricidades de Ronaldinho

Ronaldinho rodeado de mujeres en su proyecto Tropa do Bruxo FOTO: Instagram La Razon

Ronaldinho es conocido por lo gran futbolista que fue y por algunas de sus excentricidades. Un buen ejemplo son las condiciones que puso al Querétaro para firmar un contrato con el equipo mexicano. La lista del brasileño sorprendió a los dirigentes del equipo norteamericano: Una casa con piscina, una cancha de fútbol playa, otra de fútbol siete y cuatro mayordomos.

3. La cláusula “anti-independencia” de Messi

FILE - In this Sunday, Aug. 8, 2021 file photo, Lionel Messi cries at the start of a press conference at the Camp Nou stadium in Barcelona, Spain. A person with knowledge of the negotiations on Tuesday, Aug. 10 says Lionel Messi is traveling to France after agreeing to join Paris Saint-Germain. The person says the 34-year-old Argentina star is set to agree a two-year contract with the option for a further season (AP Photo/Joan Monfort, file) FOTO: Joan Monfort AP

El pasado mes de enero salía la luz el astronómico contrato de leo Messi con el Barcelona. Más allá de los 555.237.619 euros brutos, a cobrar en cuatro temporadas, también centraron la atención sus llamativas cláusulas. Entre ellas, el argentino firmó un compromiso que le obligaba a “realizar los máximos esfuerzos para integrarse en la sociedad catalana”, como por ejemplo aprender el catalán y tenía una cláusula especial en caso de que Cataluña consiguiera la independencia de España, en cuyo caso podría abandonar gratis el club. Sin embargo, no es el único deportista que ha firmado alguna condición cuanto menos extravagante.

4. Luis Suárez y sus “mordiscos”

Neymar, Messi y Luis Suárez, durante el entrenamiento de ayer del Barça

Cuando el Barcelona fichó a Luis Suárez, el diario inglés “Daily Mirror” aseguró que el contrato del futbolista incluía una cláusula “antimordiscos”. Seria un blindaje de la institución culé en el caso de que Suárez fuera sancionado por agresión otra vez. Si Suárez volvía a morder a otro rival, el jugador uruguayo tendría que pagarle una indemnización al Barça.

5. Neymar y una cadena de hoteles

Numerosas modelos e influencers volaron hasta Brasil para la fiesta de Neymar FOTO: Instagram La Razon

Neymar es otro de los futbolistas que se pasó de la raya con sus peticiones. Y es que, según publicó L’Equipe, en pleno coqueteo con el Paris Saint Germain el padre del jugador deslizó unas condiciones casi imposibles de cumplir por el equipo galo. 25 millones de sueldo, cubrir toda la deuda con Hacienda y una cadena de hoteles con su nombre. Al-Khelaifi no aceptó y se frustró el traspaso. Poco tiempo después ambos sí llegarían a un acuerdo con un sueldo todavía más alto de las exigencias del brasileño.

6. Para ser feliz quiero un tractor

Moise Kean FOTO: ED SYKES REUTERS

En 2017, Moise Kean, una de las jóvenes promesas de la Juventus, estaba muy cerca de renovar su contrato, pero su padre sorprendió al quejarse del trato recibido por el club italiano, ya que considera que no cumplió con su palabra cuando le prometieron un tractor y equipación agrícola. “Me prometieron un equipo agrícola para mi compañía en Costa de Marfil. Allí tengo varias hectáreas de tierra donde me gustaría empezar a cultivar arroz y maíz. Soy agricultor, he trabajado en arrozales y pedí maquinaria agrícola. Me dijeron que no había ningún problema. Pero entonces el abogado de la Juve me llamó para decirme que su oferta no podía ser y que mi petición estaba fuera de sus posibilidades”, afirmó entonces Biorou Kean.

7. Las casas de Lego de Giuseppe Reina

Giussepe Reina FOTO: Archivo La Razon

Un ejemplo de que los contratos hay que dejarlos muy claros punto por punto. Cuando el delantero firmó por Arminia Bielefeld, de la segunda división alemana, en 1996, estipuló en su acuerdo que recibiría una casa por cada año que cumpliera de contrato. Como no especificó las características de las mismas, el club le entrego casas hechas de Lego.

8. El avión privado de Samuel Etoo

El delantero del Chelsea Samuel Etoo celebra su gol ante el Arsenal del pasado sábado

El delantero camerunés exigió al club ruso Anzhi Makhachkala que le pusiera un jet privado para que pudiera vivir en Moscú y volar a los entrenamientos todos los días.

9. La “antilesiones” de Michael Jordan

Michael Jordan FOTO: DANIEL DAL ZENNARO EFE

Los Bulls de Chicago quisieron proteger a su máxima estrella, Michael Jordan. El equipo de la ‘ciudad de los vientos’ incluyó una cláusula para evitar que sufriera lesiones, así que le prohibieron jugar partidos de baloncesto que no fueran oficiales.

10. Prior y los testículos de cordero

Spencer Prior FOTO: Archivo La Razon

Cuando Spencer Prior llegó al Cardiff en 2001 tardó poco en darse cuenta de las extravagancias del presidente del club galés, Sam Hammam. El futbolista estaba obligado por contrato a incluir testículos de cordero con limón y salsa de perejil en su dieta por la ascendencia libanesa del máximo dirigente del club.

11. Van der Vaart no podía llevar botas rojas

Van der Vaart FOTO: Archivo La Razon

Football Leaks también dio cuenta de hasta que punto llega la rivalidad Betis-Sevilla. En su año en la entidad verdiblanca (2015-2016), Van der Vaar estaba autorizado a llevar “cualquier calzado deportivo que no sea de color rojo”. El jugador no se negó y renunció a sus botas preferidas.

12. Neil Ruddock y sus kilos de más

Neil Ruddock FOTO: Archivo La Razon

Conocidos eran en la Premier los problemas de sobrepeso del defensa, que medía 1,88 metros. Harry Redknapp quiso atajarlos cuando el Crystal Palace lo fichó en 2000 y el club estableció en el contrato que Ruddock pagaría una multa del 10% de su salario si superaba los 98 kilos.

13. Clausula anti-alcohol y toque a media noche

Dez Bryant FOTO: Archivo La Razon

Cuando Dez Bryant firmó con los Dallas Cowboys, el club quiso ayudarle con su vida desordenada, así que en el contrato que firmó en 2012 incluyeron una cláusula de no alcohol, ninguna visita a club de striptease y una política de toque de queda a la media noche.

14. Clausula “antiescándalos”

Mario Balotelli FOTO: Archivo La Razon

Tras no contar para el Liverpool, Mario Balotelli fichó por el Milan, pero el equipo ‘rossonero’ buscó blindarse ante los recurrentes escándalos del delantero. Para ello, en el contrato de cesión incluyó una cláusula “antiescándalos” por la que entre otras cosas, debía moderar sus peinados “acordes a un club como lo es el AC Milán”, y tampoco podía publicar mensajes polémicos en sus redes sociales.

15. Sueldo por minuto

Romeo Castelen FOTO: Archivo La Razon

El futbolista holandés Romeo Castelen firmó uno de los contratos más raros en la historia del fútbol, ya que el club ruso Volga Nishni, acordó pagarle por cada minuto que jugara.