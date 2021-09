Las lágrimas de Messi por superar un récord de Pelé de hace 50 años

Leo Messi continúa rellenando páginas en la historia del fútbol. La última la escribió gracias al hat-trick que consiguió con Argentina frente a Bolivia (3-0) y que le convirtió en el máximo goleador en la historia de las selecciones de Sudamérica, superando el récord que tenía Pelé desde hace 50 años. Messi suma ahora 79 tantos, por los 77 que logró O Rei. El futbolista del PSG ha conseguido esos 79 goles en 154 partidos, mientras que Pelé solo necesitó 92, entre los años 1957 y 1971, para marcar sus 77 tantos.

“No puedo más de tanta felicidad. Esto es lo que había soñado siempre y se me dio. Por mi familia que me está mirando y por todos los argentinos. La verdad que estoy muy emocionado. Mi mamá y mis hermanos están en la tribuna, que sufrieron mucho también. Estoy muy feliz”, declaró un emocionadísimo Messi. Después, rompió a llorar.

Messi marcó su primer gol con la camiseta de Argentina el 1 de marzo de 2006, en un amistoso contra Croacia (2-3) en Basilea (Suiza). Desde entonces ha logrado 34 tantos en partidos amistosos, 26 en eliminatorias de clasificación para el Mundial, 13 en Copa América y seis en Mundiales.

Estos 79 goles de Messi están todavía muy lejos de los 111 que lleva con Portugal Cristiano Ronaldo, el máximo goleador de la historia con una selección, o los 109 del iraní Ali Daei.

Máximos goleadores de selecciones sudamericanas:

1. Leo Messi (Argentina) 79 en 154 partidos (0,52 de media)

2. Pelé (Brasil) 77 en 92 (0,83)

3. Neymar (Brasil) 69 en 112 (0,62)

4. Luis Suárez (Uruguay) 64 en 123 (0,52)

5. Ronaldo (Brasil) 62 en 98 (0,63)

6. Romário (Brasil) 55 en 70 (0,79)

7. Gabriel Batistuta (Argentina) 54 en 77 (0.70)

8. Edinson Cavani (Uruguay) 53 en 123 (0,43)

9. Zico (Brasil) 48 en 71 (0,68)

10. Alexis Sánchez (Chile) 43 en 139 (0,31)