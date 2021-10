The Boxing Event: 6.000 euros para dejar KO al cáncer infantil

La II edición de The Boxing Event se celebró en Florida Retiro a favor de la Asociación Infantil Oncológica de Madrid (ASION), con una recaudación superior a los 6.000 euros que irán destinados a la investigación contra el cáncer infantil. La cita celebrada en Madrid contó con una ilustración de la diseñadora Lucía Be, además de objetos donados por el cantante de Hombres G, David Summers, al actor de La Casa de Papel y ex campeón de España de boxeo Hovik Keuchkerian, o el máximo goleador histórico de la Selección Española de fútbol David Villa, por lo que los asistentes pujaron durante la noche.

La actriz, presentadora y escritora bilbaína Tania Llasera fue la encargada de conducir la segunda velada de The Boxing Event, bajo el lema “dejar K.O. al cáncer infantil” con la aportación de los asistentes a la velada y los empresarios que se subieron al ring para luchar en el cuadrilátero por esta causa.

Durante la noche se ajustaron los guantes representantes de empresas como Quadriga Asset Managers SGII o DLA Piper Spain, así como Víctor Enrich (Morales Box), Gonzalo Maura (X-Press Feeders) o un representante del bufete Castrillo Abogados.

La franquicia Morales Box fue la encargada de entrenar a los participantes amateurs que participaron en el evento solidario y se subieron al ring por una buena causa. Por su parte, las marcas RedBull, Bodegas Paco y Lola y Oleum contribuyeron haciendo posible el cocktail de bienvenida y la elaboración de la cena.Como colofón, la velada concluyó con un combate de exhibición de boxeo femenino entre Melisa “La vikinga” y Miriam Gutiérrez, destacadas representantes del boxeo profesional.