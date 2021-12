Conor McGregor se destapa: anti vacunas y anti Unión Europea

El luchador de UFC Conor McGregor ha pasado por uno de esos momentos que hemos pasado casi todos. Escribes un mensaje y enseguida te arrepientes. El problema, en su caso, es que eran varios mensajes y que además, eran anti vacunas. “Obligar a alguien a inyectarse algo en su cuerpo que no desea es terriblemente incorrecto. No estoy en contra de las vacunas, estoy en contra de no tener elección. Dios bendiga a los que piensan de otra manera”,escribió a principios de este mes, posicionándose con aquellos que consideran que no se puede obligar a vacunar.

Obligar a vacunar o no es la gran duda que aún tienen que resolver los gobiernos de todo el mundo, pero es un debate que ya está encima de la mesa debido a la aparición de la nueva variante Omicron. Los gobiernos quieren lograr la inmunidad y para eso saben que tienen que hacer frente a las teorías conspirativas de los que piensan que la vacuna es un plan de dominación mundial. ¿De quién, por qué o en serio? son preguntas que aún no han conseguido resolver, pero ellos siguen a lo suyo.

McGregor pide a los irlandeses que fuercen su salida de la Unión Europea para no ser obligados a vacunarse: “Está en camino un intento de obligar a la gente a vacunarse por parte de la Unión Europea. No puedo estar de acuerdo con eso, pero sé que nuestro perritos falderos en el poder harán lo que les digan. Es momento de que Irlanda abandone la Unión Europea. Forzar a la gente a vacunarse es un crimen de guerra”, escribió, lanzado ya en su camino anti vacunas.

El tuit de McGregor FOTO: La Razón (Custom Credit)

Pero hasta él, que suele ser exagerado en casi todo lo que hace ha debido pensar que esta vez había sobrepasado muchas líneas y borró los mensajes incendiarios. Lo que pasa es que en las redes sociales siempre hay alguien más rápido, que graba lo que has escrito