Los polémicos tuits de Feliciano López sobre Djokovic y las vacunas

Novak Djokovic está en boca de todos por lo que ha hecho y le está sucediendo en Australia. Está confinado en un hotel de detención de inmigrantes en Australia mientras una decisión judicial sobre si puede competir en el Abierto de Australia. En Serbia se han puesto de su lado, su familia lo compara con Espartaco y los antivacunas le consideran el nuevo héroe, el nuevo rebelde frente a no se sabe muy bien qué.

Djokovic, que se muestra escéptico ante las vacunas, había viajado a Australia después de que las autoridades del estado de Victoria le concedieran una exención médica a los estrictos requisitos de vacunación del país. Pero cuando llegó a última hora del miércoles, la Fuerza Fronteriza Australiana rechazó su exención por considerarla inválida y le prohibió entrar en el país.

El lunes se fijó una vista judicial sobre su intento de evitar la deportación, mientras que el serbio de 34 años y vigente campeón del Abierto de Australia se vio obligado a esperar en Melbourne en un hotel de seguridad utilizado por los funcionarios de inmigración para alojar a solicitantes de asilo y refugiados.

En España la polémica ha surgido con igual fuerza que en otros países. En parte porque Rafa Nadal ha opinado a favor de cumplir las leyes y de las vacunas. En cambio, Feliciano López ha lamentado lo que ha sucedido. “Los Reyes Magos nos han traído un despropósito de enormes dimensiones en el mundo del tenis.Nadie desea que el num 1 del mundo se quede sin jugar un GS.A veces lo que mal empieza puede acabar peor.Australia sale muy mal parada de todo esto. Que pena”, ha escrito en las redes sociales, para animar un poco más, si es posible, la polémica.

Los Reyes Magos nos han traído un despropósito de enormes dimensiones en el mundo del tenis.Nadie desea que el num 1 del mundo se quede sin jugar un GS.A veces lo que mal empieza puede acabar peor.Australia sale muy mal parada de todo esto.Que pena..🥲 — Feliciano López (@feliciano_lopez) January 6, 2022

Y ahí han saltado los antivacunas para intentar arrimar a Feliciano a su lado. También ha habido posturas más serenas:

“Las normas son las normas Feli, iguales para todos. En términos de salud que sea el nº 1 del mundo da =. Que se hubiese vacunado. Apuesto a que el Open de Australia sigue ahí dentro de 5 años, impertérrito”, le dice un usuario.

Y Feliciano López le contesta: “Eso está clarísimo,yo estoy en contra de la exenciones salvo que estén absolutamente justificadas por problemas de salud. Pero si se concede luego no puedes cambiar de opinión una vez que llegas allí. Un saludo”.

Ha tenido que dar muchas explicaciones: Estás tremendamente desinformado,siento decírtelo”, contesta cuando un usuario le dice que fue el torneo de tenis quien le dio el permiso. “Australia no puede conceder exención alguna.Fueron 2 comités médicos independientes del gobierno de Victoria (estado al que pertenece Melbourne)”

Feliciano insiste en que él no habla de vacunas: “Hay que saber interpretar un poquito los tuits. No pretendo defender a nadie. Es innegable el despropósito .Normas son para todos = pero no pueden cambiar de un día para el otro. Moraleja: cuándo los políticos entran al terreno de juego se lía la cosa”. Según el tenista, no se le puede dejar pasar primero y luego, negarle pasar: “No lo sé..lo que es evidente es que su solicitud fue aprobada por dos comités independientes de médicos antes de llegar allí. Eso es lo que para mí deja muy mal parado a Australia”.

Y acaba cansado del debate: “He leído muchos de vuestros comentarios y veo mucha desinformación.En esta batalla pierde el tenis señores.Creáis un discurso a favor o en contra de la vacuna y el problema no reside ahí. Es lo que tiene Twitter”

El hecho de que Djokovic obtuviera una exención para poder jugar provocó un gran revuelo y acusaciones de trato especial en Australia, donde la gente pasó meses encerrada y soportó duras restricciones de viaje en el momento álgido de la pandemia. “La norma es muy clara”, dijo el primer ministro australiano, Scott Morrison. “Es necesario tener una exención médica. Él no tenía una exención médica válida. Nosotros tomamos la decisión en la frontera, y ahí es donde se aplica”.

El ministro de Sanidad, Greg Hunt, dijo que el visado del deportista fue cancelado después de que los funcionarios de fronteras revisaran la exención médica de Djokovic y examinaran “la integridad y las pruebas que la respaldan”.

Los motivos por los que se le concedió la exención no se revelaron.