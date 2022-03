La Fórmula 1 fulmina al piloto ruso Nikita Mazepin

El deporte no es ajeno al conflicto bélico provocado por Rusia tras decidir invadir Ucrania. Primero fue eliminar el Gran Premio de Rusia de F-1 que se iba a celebrar en septiembre y hoy, tras muchas presiones, el equipo americano Haas ha comunicado el despido de su piloto, Nikita Mazepin, y a la vez, el rechazo al patrocinio de la empresa de su padre, Uralkali, dedicada a los fertilizantes y que ha forjado su riqueza en los fuertes vínculos que han mantenido con el presidente ruso, Vladimir Putin. Nada más comenzar la invasión, el equipo retiró la publicidad de sus coches, momento que coincidió con los primeros test de pretemporada celebrados en Barcelona.

Mazepin y su padre salvaron al equipo de los problemas financieros de Haas cuando accedieron a la escudería el pasado año, lo que se considera un piloto de pago, ya que la estructura, de reciente creación, no atravesaba su mejor momento. Los resultados deportivos apenas justificaron su llegada a la F-1, pero la aportación paterna pudo más que sus dotes como piloto. De hecho, en 2021 quedó demostrado que no era un piloto para estar en la F-1. Su fichaje no estuvo exento de polémica ya que días después de anunciarse su fichaje protagonizó un desafortunado episodio de fiesta con unos amigos mostrado a través de un video en redes sociales.

A pesar de toda la presión ejercida, Mazepin logró mantener su volante esta semana cuando la FIA le permitió seguir en este deporte corriendo bajo bandera de la propia Federación, excluyendo cualquier símbolo ruso. Eso sí, en Inglaterra ya avisaron que no podría disputar el Gran Premio de Gran Bretaña. Ahora, las presiones recibidas por el equipo estadounidense Haas han llevado al despido de Mazepin. El resto de patrocinadores de Haas y la propia organización de la F-1 han peleado para dejarle fuera.

Mazepin no ha tardado en contestar lamentando la situación (no la invasión rusa) y ha dejado entrever que en unos días continuará hablando.