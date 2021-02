La F1 avisa a Mazepin por su vídeo de “tocamientos inadecuados” a una joven: “No es aceptable”

El nuevo director ejecutivo de la Fórmula Uno, Stefano Domenicali, ha condenado “las payasadas” del novato ruso Nikita Mazepin y recordó a todos los conductores que son modelos a seguir para el deporte.

El hijo de 21 años de un multimillonario de fertilizantes causó un gran escándalo en diciembre cuando aparecieron en su cuenta de Instagram imágenes de una pasajera siendo manoseada en la parte trasera de un automóvil. El vídeo se eliminó rápidamente y Mazepin, que debuta con Haas este año junto al hijo de Michael Schumacher, Mick, se disculpó.

Esta no era la primera vez que el joven de 21 años se ve envuelto en una polémica. En 2016, le pidió a una niña fotografías de desnudos a cambio de darle acceso al paddock de Fórmula 3.

El ruso también agredió a otro piloto, habiendo sido suspendido, y este año incluso hizo comentarios ofensivos y desestimó la pandemia de coronavirus.

“Yo diría que está bastante claro que lo que hizo no era aceptable”, ha afirmado Domenicali en una mesa redonda virtual con medios de comunicación. “Tienen que entender que no podemos bromear sobre ciertas cosas. No es posible. Son demasiado importantes para no entender que son modelos a seguir ... eso es algo que vamos a discutir juntos, no solamente con él en el momento apropiado”.

La Fórmula Uno había descrito previamente las acciones de Mazepin como “inapropiadas” y dejó cualquier acción adicional al equipo de propiedad estadounidense. El hashtag #WeSayNoToMazepin proliferó en Twitter, contrarrestado por un #WeSayYesToMazepin. Muchos usuarios exigieron a la FIA que no permitiese que el piloto ruso ingresara a la Fórmula 1.

Una reunión con los pilotos

Domenicali ha anunciado que ha escrito a los pilotos invitándolos a una reunión, probablemente en Bahréin, donde se realizarán pruebas de pretemporada y la carrera inaugural el 28 de marzo, para enfatizar la necesidad de promover una imagen positiva. “No podemos perder la oportunidad de asegurarnos de que entiendan que son más que pilotos y tienen una gran responsabilidad porque son la cara de nuestro deporte”, dijo. “

Domenicali elogió al siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, el único piloto negro del deporte y que ha tomado una posición de liderazgo en la diversidad y la justicia racial, como un “embajador masivo” de gran relevancia. “Lewis es realmente muy importante para la F1 porque está adoptando otros valores y los está trayendo a la discusión y poniendo su rostro en puntos fuera del deporte ”, dijo sobre el piloto de Mercedes.