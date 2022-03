Las primeras palabras de Mbappé sobre el futuro tras el Real Madrid-PSG

La indiferencia con la que se fue Mbappé del Bernabéu después de haber sido el centro de atención durante toda la eliminatoria resumió el papel del PSG contra el Real Madrid. Kylian se fue caminando deprisa y sin mirar atrás después de asombrarse el martes por las obras del Bernabéu y asombrar al público por su primera parte. En verano es más que probable que vuelva, pero ya para estar en el lado de los que el miércoles ganaron una hermosa batalla. “Bajo las luces del Bernabéu, el París Saint-Germain protagonizó uno de los más extraordinarios derrumbes de la historia moderna del fútbol de elite, una caída que es más abyecta aún al tener en cuenta el pozo divino de talento del equipo de París”, escribía el The Guardian.

La derrota va a tener consecuencias en el PSG, porque, primero si tenían alguna esperanza de convencer a su estrella de que era un proyecto ganador se fue desvaneciendo con cada gol que iba marcando Benzema. Tampoco se le ve mucho futuro a Pochettino, un entrenador que lleva toda la temporada en el alambre, sin convencer a nadie en el club. El partido en el Bernabéu fue definitivo. El argentino quedó paralizado como sus jugadores, sin ofrecer alternativas, como si volver al encuentro tras lo goles fuese imposible, cuando lo cierto es que por goles, el PSG lo tenía cerca, por fe, estaba a miles y miles kilómetros de distancia. El nombre que sobrevuela es el de Zidane y para sustituir a Mbappé, el único delantero a su altura es Haaland. El Manchester City le quiere, el Barça busca financiación, el Madrid ha lanzado la caña y ahora el PSG le necesita para reconstruirse y empezar de nuevo un proyecto que ilusione. De repente, Messi y Neymar parecen ya de otro tiempo, así de duras son algunas derrotas.

Mbappé por fin ha hablado tras la derrota: “La Liga de Campeones era un gran objetivo para nosotros, pero hemos fallado. La temporada no ha terminado y pase lo que pase seguiremos unidos y decididos hasta el último partido de la temporada. Gracias a los aficionados que nos apoyan y que hicieron el viaje”, escribía.

Aún falta por resolver las sanciones que pueda recibir de la UEFA. El presidente, Al Khelaifi, protagonizó lo peor del club francés al ir al vestuario del árbitro tras el partido, sin entrar en razones. La UEFA va a esperar a tener el vídeo y toda la información y después tendrá que decidir. No es la primera vez que le pasa eso al club francés. Leonardo ya estuvo sancionado en Francia por empujar a un colegiado. El problema es que Al Khelaifi es el gran aliado de la UEFA en su guerra contra la Superliga del Real Madrid, Juventus y Barcelona. Y ahora va a estar obligada a imponerle un castigo. Es una situación complicada para todos los actores, pero el PSG no estuvo a la altura de su talonario y no supo igualar la emoción de un Bernabéu que vibró como nunca.