The Sport Bra: el bar que solo emite contenido deportivo femenino

Acudir a un bar a disfrutar de un acontecimiento deportivo es un hecho muy frecuente que no se reduce únicamente a España, si no que se expande a nivel mundial. Los deportes atraen a las masas, generan emociones, unión y en ocasiones hasta confrontación. Por lo que encontrar un bar con emisión deportiva en sus televisiones es una tarea sencilla. La situación se torna diferente si hablamos de bares que emiten competiciones femeninas, una búsqueda que no es que sea ardua si no que resulta más excepcional que encontrar una aguja en un pajar.

Pero si por algo el ser humano destaca es por su inconformismo. Por ello, Jenny Nguyen, chef en Portland (Oregon, EE.UU), ha decidido tomar cartas en el asunto.

“El 40% de los atletas son mujeres y el 96% de todos los atletas en la televisión son hombres” comenta Jenny. Esto viene a decir que tan solo alrededor del 4% de las personas que practican deportes en la televisión son mujeres.

Nguyen, de 42 años, ha jugado al baloncesto durante toda su vida y como mujer amante del deporte percibe esta diferencia de manera muy cercana. Cuando era niña, los únicos jugadores profesionales de baloncesto a los que tenía que admirar eran hombres. Pero ahora, dentro del bar del noreste de Portland que planea abrir en abril, The Sports Bra, marcará un punto de inflexión.

Un bar dedicado exclusivamente a la emisión de eventos deportivos femeninos. Un espacio para celebrar a las atletas.

¿Cómo surgió la idea?

Era el 1 de abril de 2018 y Jenny Nguyen y sus amigos estaban disfrutando de uno de los mejores partidos de baloncesto que jamás habían visto. Escogieron un bar de Portland donde con seguridad pensaron que estaría en al menos un televisor, pero no fue así. Así que juntaron algunas mesas y comentaron si habría algún problema en cambiar el canal. De esta manera pudieron verlo en la televisión más pequeña de la esquina del bar.

Cuando el partido terminó, saltaron y gritaron de la emoción y al salir del establecimiento una de sus amigas comentó: “El partido fue increíble. Hubiera sido mucho mejor si el sonido hubiera estado encendido”. Nguyen se había acostumbrado tanto a ver los partidos de mujeres en silencio que ni siquiera se había dado cuenta.

Hablando sobre el tema surgió la idea de abrir un local donde transmitir los partidos femeninos y poder disfrutarlos plenamente. Lo que en principio era una ensoñación, cuatro años después es una realidad.

El nombre: The Sports Bra. ¿El eslogan? “Apoyamos a las mujeres”.

Investigando sobre el tema Nguyen no ha podido encontrar otro bar deportivo que muestre específicamente deportes para mujeres. El Sports Bra podría ser el primero y ya ha recibido elogios de los aficionados del deporte femenino de todo el mundo.

La importancia de dar visibilidad al deporte femenino hoy en día es crucial. Tener un bar repleto de personas que vienen específicamente a ver deportes femeninos podría contrarrestar los argumentos de que no hay ningún interés en ellos, comenta la chef.

Sports Bra es exactamente el tipo de establecimiento que a ella le hubiera encantado encontrar cuando era niña. Un lugar donde pudiera sentirse bienvenida y encontrar una comunidad donde inspirarse.

“Creo que estamos en la cúspide de algo enorme”, dijo Nguyen.