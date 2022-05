Las entrañables palabras de Ancelotti sobre Madrid y San Isidro

El Real Madrid de Carlo Ancelotti prepara los partidos que le quedan hasta la final del 28 de mayo contra el Liverpool haciendo rotaciones y evitando lesiones. Contra el Cádiz descansarán tanto el brasileño Vinícius como el belga Thibaut Courtois. “Se lo han merecido. Vuelven Carvajal, Ceballos, Hazard... El plan lo estamos haciendo bien y la próxima semana volverán todos”, aseguró. ”Los jugadores conocen muy bien el objetivo, cómo tenemos que llegar, tener concentración, compromiso e intensidad. Tenemos que tener eso en el partido de mañana, jugar bien e intentar ganarlo. Las próximas dos semanas vamos a plantear un buen trabajo para estar listos para la final”.

El entrenador del Real Madrid ha dado una noticia. Hazard va a seguir un año: ”Con Hazard no he hablado del tema porque está bastante claro: se queda, y se queda con mucha motivación. Tiene ganas de mostrar su calidad el próximo año”, aseguró. Aunque no habló más del futuro: “No hemos hablado con el club de qué vamos a hacer la próxima temporada. Después de la final hablaremos de todos, también de la situación de Marcelo”, añadió.

Además, explicó que “ninguno” de sus futbolistas le ha “decepcionado” este curso. “Cada uno ha hecho su trabajo bien y con profesionalidad. Me han sorprendido los que conocía menos: Valverde, Rodrygo y Camavinga. Vinícius ha mejorado su puntería”, afirmó. “Es un vestuario de un nivel muy alto, profesional. Aquí no hay personas arrogantes, son respetuosos con todos. Tiene mucha calidad de carácter. No ha sido fácil encontrarlo en mi carrera, hay vestuarios que son más complicados”, aseguró. ”Con una plantilla más completa puedes rotar más. La titularidad en un gran equipo es muy complicada para todos. Sigo pensando que no es tan importante la cantidad de minutos como la calidad. El ejemplo es Rodrygo, que ha marcado la diferencia a pesar de tener menos minutos”, expresó.

En otro orden de cosas, valoró las declaraciones del delantero del Liverpool Mohamed Salah, al que tratará de frenar en la final de la Liga de Campeones, y que se definió a sí mismo como el mejor del mundo en su posición. “Tiene razón, porque es un extremo derecho zurdo que no es fácil de encontrar en el mercado mundial”, subrayó.

También, un día antes de San Isidro, confesó su amor por Madrid. “Es una ciudad en la que la gente está más alegre que enfadada, se vive bien, hay un buen ambiente. Madrid es para vivir, no para ir de vacaciones”, dijo haciendo referencia a la visita de Mbappé a la capital de España.

Por último, Ancelotti reflexionó sobre la victoria y la derrota en el deporte. “El que es capaz de perder es también capaz de vencer. Me ha pasado a mí y le ha pasado a todos, son momentos tristes, pero esto es solo deporte. Tienes que mirar adelante con más fuerza y energía”, finalizó.