El mensaje de Ceballos al “Tito” Cristóbal Soria tras ganar la final de Champions

La fuente de la diosa Cibeles recibió ya en la madrugada del sábado al domingo a miles de aficionados del Real Madrid que se dieron cita para celebrar la consecución de la 14ª Liga de Campeones por parte del conjunto blanco, que venció en París por 1-0 al Liverpool. “Esta Copa ha sido la más difícil, por cierto, porque nadie pensaba que se podía llegar a ganar, esto ha dado al equipo compromiso, confianza y lucha. Hemos sido capaces de crear un buen ambiente y añadido a la calidad individual de nuestros jugadores ha marcado la diferencia”, analizó Ancelotti en rueda de prensa.

“La hemos merecido, hemos sufrido mucho desde octavos de final hasta hoy, pero nunca nos hemos rendido. Hemos gestionado muy bien el partido de hoy porque la clave era no darle profundidad a la delantera del Liverpool. Los cuatro defensas han jugado muy bien y cuando ellos han bajado la presión un poco hemos marcado y hemos ganado a un gran rival”, manifestó el italiano ante los medios.

Un trofeo que debe mucho a Courtois: “Mi mejor parada fue a Mané. Fue la más importante porque iba junto al palo y tuve que utilizar mi altura para pararla y luego reaccionar muy rápido para coger el rebote”, dijo Courtois.

“Hoy tenía la sensación después de la primera parada de que nadie me iba a marcar porque por mi vida que iba a ganar una Champions con el Real Madrid”, añadió

Ancelotti era feliz: “El Liverpool no ha perdido muchos partidos esta temporada. Es más fácil ganar la Champions con el Real Madrid que con cualquier otro equipo. El aficionado del Real Madrid es especial, nace desde niño, la estructura del club hace que este club sea especial. Y estoy muy feliz por esto, y las cuatro Champions claro que me hacen felices. Pero la felicidad es mayor porque en mi vuelta a Madrid hemos hecho una temporada espectacular”, valoró el de Reggiolo.

Además, Ancelotti recordó -otra vez- la llamada de Florentino Pérez el pasado verano. “Nunca dejaré de agradecer al presidente su llamada, y también a los jugadores por crear un buen ambiente. Hay veces que en estos vestuarios hay un poco de ego, otros jugadores que no aguantan el hecho de no jugar y aquí me quedo con esto, todo lo contrario, la facilidad que he tenido para entrenar a este equipo”, desveló.

“Me quedo con la tranquilidad del vestuario para preparar este partido. Nunca he visto un poco de nerviosismo, es increíble, los nervios se han ido y el equipo ha estado muy bien. Los jugadores tenían una confianza increíble, y esa confianza llega por la historia de este club. Es la octava final seguida ganada. Es algo bastante raro en el fútbol”, aseveró.

Muchos no creían en que el Real Madrid, entre ellos Cristóbal Soria de El Chiringuito, al que Ceballos mandó un mensaje: