El Gran Premio de Canadá fue una de esas carreras muy estratégicas en las que varias neutralizaciones obligaron a los equipos y pilotos a tomar decisiones muy rápidas y apostar rápidamente por una u otra opción.

Verstappen y Red Bull estuvieron muy acertados, al igual que Mercedes, que aprovecharon la salida a pista del coche de seguridad por el abandono de Pérez en las primeras vueltas. Sainz y Ferrari decidieron mantenerse y esperar otra oportunidad sabedores de que el trazado de Montreal es muy dado a las neutralizaciones. Los dos equipos se enzarzaron es una carrera muy táctica y a falta de 10 giros para el final ambos pilotos se encontraron en pista. 10 vueltas interminables para los dos pilotos en las que Verstappen fue al límite, defendió el liderato hasta el último centímetro cuadrado y Sainz lo intentó todo para superarle. Pero no pudo ser. Eso sí, Sainz acabó segundo, marcó la vuelta rápida y se llevó un total de 19 puntos para recuperar el terreno perdido en la clasificación general.

🔥 @Max33Verstappen se marca un auténtico CARRERÓN en Montreal y se lleva la victoria tras una bonita batalla con @Carlossainz55 #CanadaDAZNF1 🇨🇦 pic.twitter.com/3CKpX8lQEc — DAZN España (@DAZN_ES) June 19, 2022

La tercera plaza fue para Lewis Hamilton, que parece haber recuperado ritmo con los cambios hechos en el Mercedes, aunque todavía no está en el ritmo de Red Bull y Mercedes. Su compañero Russell fue cuarto y vuelve a demostrar una tremenda regularidad que le mantiene entre los primeros clasificados en el Mundial de Pilotos.

Alonso no tuvo una buena carrera. Partió segundo después de hacer una magistral clasificación bajo la lluvia, pero hoy, con la pista seca, el Alpine no ha dado para más. Además, una de las neutralizaciones, más corta de lo habitual, le cogió en el punto más lejano de boxes y no pudo sacar ventaja de esta circunstancia. Acabó séptimo y enfadado por el equipo porque se le metió Ocon por delante y sugirió que le dejaran adelantar ya que había sido más rápido que él durante el fin de semana. Pero como dice Alonso, los puntos los reparten los domingos.