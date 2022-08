El niño de 9 años que ha asombrado al mundo al completar una media maratón de montaña... ¡descalzo!

Correr descalzo es una práctica cada día que cuenta con más adeptos en el deporte y que incluso cuenta con el respaldo de la ciencia.

Especialistas en biología evolutiva humana de la Universidad de Harvard (Estados Unidos) comprobaron que quienes corren sin zapatos, caen en la parte delantera de la planta del pie, lo cual genera un impacto menor en todo el cuerpo y reduce las lesiones. En cambio, cuando se corre con zapatos, por lo general, el pie cae apoyado en el talón, lo cual genera un impacto fuerte que equivale a dos o tres veces el peso del cuerpo y predispone a sufrir de lesiones causadas por el impacto. Y es que el tamaño, la forma y el peso de la mayoría de las zapatillas obligan al cuerpo humano a adoptar un patrón de golpeo con el talón por delante. Esta zancada no es natural y puede aumentar en gran medida el riesgo de sufrir diversas lesiones. De hecho, según un estudio de Harvard Health, hacer los ejercicios y estiramiento descalzo puede fortalecer los músculos de los pies y tobillo, mejorando así su flexibilidad y destreza.

Sin embargo, sorprende la persona que decide completar una carrera descalzo no llega ni los diez años y completa los 21 kilómetros de una media maratón de montaña, es decir, se enfrentó a un suelo totalmente irregular, lleno de accidentes y al desnivel del terreno.

Este hecho ha ocurrido durante una carrera de media maratón conocida como Emperor’s Challenge que se celebra en una pequeña localidad de Canadá, según recoge Alaska News. Se trata de correr 21 kilómetros por el terreno boscoso, pistas de gravilla, barro, ramas… de los senderos de la zona, pero esto no fue un problema para Jacob Funk, el protagonista de esta historia. Este joven corredor de 9 años debutó por primera vez en esta prueba y quería correr como suele hacerlo normalmente: sin zapatillas ni calcetines. “Mi madre me preguntó si quería probar y pensé en hacerla descalzo”, cuenta a un medio de comunicación local.

“Era algo a lo que me resistía, pero luego quedó claro que eso era importante para él”, dice la madre de Jacob, Cara. “Simplemente no me gustan los zapatos y los calcetines”, dijo.

“Los ocho kilómetros de grava suelta fueron un poco más duros para los pies, pero Jacob no se cansaba del terreno boscoso. Cuando llegábamos al musgo o al barro, su rostro sonreía y corría con energía renovada”, agregó.

La carrera cumbre de la montaña fue muy ventosa; y aunque eso lo hizo complicado, Jacob estaba impresionado con la cantidad de corredores que gritaban palabras de aliento. Jacob marcó un tiempo de 3 horas y 29 minutos para su primera media maratón y se convirtió en el competidor más joven de 2022.

Al pequeño, residente en Swan Lake, también le apasiona el fútbol y el Hockey y ya se prepara para afrontar el Desafío 2023.