El whatsapp de Mina Bonino, la pareja de Valverde, a Casemiro: “Gil de mierda...”

Casemiro ya es jugador del Manchester United. “El Real Madrid y el Manchester United han acordado el traspaso del jugador Carlos Henrique Casemiro”, dice el comunicado lanzado por el conjunto madridista. “El Real Madrid quiere expresar su agradecimiento y su cariño a Casemiro, un jugador que ya forma parte de la leyenda de este club”, añade.

Para Casemiro todo empezó en 5 de febrero de 2013, cuando con 20 años, a punto de cumplir 21, dejaba el Sao Paulo, un grande de su país donde era titular indiscutible y se había ganado ser llamado en cinco ocasiones para la selección absoluta, para recalar, como cedido, en el primer filial del Real Madrid.

Una apuesta valiente y arriesgada por cumplir su sueño tras ver a los ‘galácticos’ en el Real Madrid por la televisión y en la que al principio tuvo dudas de poder triunfar, pero que despejó rápido.

“La primera semana no toqué el balón en los entrenamientos. Y yo le dije a mi mujer, que vine con ella, ‘aquí no voy a jugar, los jugadores son muy rápidos. No puedo’. Yo venía de vacaciones de Brasil porque era verano y aquí la gente estaba en la competición. Pero cuando pasaron tres partidos ya fue diferente”, rememoró hace tres años en Universo Valdano.

Llegó por 5,8 millones de euros. Tras un paso fugaz por el Castilla, debutó con el primer equipo y fue precisamente Carlo Ancelotti el técnico que decidió que creciese en una cesión de un año al Oporto. Desde su regreso en 2015 ya fue indiscutible en el centro del campo del Real Madrid, club del que se marcha tras jugar 336 partidos -289 de titular-, marcar 31 goles y conquistar 18 títulos: 5 Ligas de Campeones, 3 Ligas, 1 Copa del Rey, 3 Supercopas de España, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes.

El Manchester celebró su llegada: “Casemiro ha jugado más de 500 partidos profesionales, incluidos 63 a nivel internacional con su Brasil natal. Ha ganado 18 grandes títulos en su ilustre carrera, incluyendo cinco Ligas de Campeones y la Copa América. Estamos deseando dar la bienvenida a Casemiro a Old Trafford”, escribió el club inglés en su página web. También lo hizo Varane, compañero suyo en el Real Madrid y ahora compañeros otra vez en el club inglés: “¡Muchas batallas luchadas junto a mi guerrero Case! Bienvenido a Mánchester, amigo”, escribió el defensa en su perfil oficial de Instagram.

Mientras, Mina Bonino, la pareja de Valverde, publicó en las redes sociales el mensaje que le había mandado a Casemiro el jueves. Cuando un usuario le dice que no le hizo mucho caso, ella asegura entre risas: “Como verás tengo mucho peso”. Ahora el Real Madrid se queda con seis futbolistas para el centro del campo, suficiente para competir, según ha asegurado Ancelotti en la conferencia de Prensa, antes del encuentro contra el Celta, el segundo de LaLiga del conjunto blanco. En él, el italiano tiene ya que sacar a un equipo sin Casemiro, pero también sin Kroos, que es baja por fiebre.