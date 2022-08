Horario y dónde ver el Celta-Real Madrid de LaLiga: un once sin Kroos ¿y sin Casemiro?

No esperaba el Real Madrid llegar a las segunda jornada de LaLiga contra el Celta tan pendiente del mercado. La entidad blanco fichó pronto y bien en el mercado de verano para no ir con prisas ahora. No va a haber más fichajes, pero sí que puede haber salidas con la que no se contaba, como la inesperada situación de Casemiro, que estudia una suculenta propuesta del Manchester United, condiciona los planes deportivos del técnico del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, para la visita al Celta en la segunda jornada de LaLiga Santander, para la que contaba con el brasileño como titular. Es probable que tampoco esté Kroos, que no se entrenó por fiebre, así que para el encuentro contra en Balaídos, a las 20:00 horas en Dazn (así se pueden ver los encuentros de Dazn si tienes Movistar) va a haber variaciones.

Mientras Casemiro toma una decisión y el Real Madrid espera la propuesta formal del Manchester United, Ancelotti, que no entraba en sus planes perder a uno de sus grandes referentes en el centro del campo, medita la decisión a tomar con el brasileño el sábado en Vigo si la situación no se desbloquea antes.

Nombrado mejor jugador de la final de la Supercopa de Europa en Helsinki, la apuesta por las rotaciones de Ancelotti provocó que Casemiro iniciase LaLiga Santander en el banquillo en casa del Almería. Hasta el minuto 83 no entró en el terreno de juego en un partido en el que se estrenó de titular el jugador que ha llegado para retomar el testigo del mediocentro, el francés Aurélien Tchouaméni.

El plan de Ancelotti es que intercambiasen los papeles en Balaídos en un once en el que habrá cambios respecto al estreno liguero. Regresa Dani Carvajal, mejorado de sus molestias de tobillo, al lateral derecho. También lo harán Militao y David Alaba como pareja de centrales. Es en el centro del campo donde llegan las dudas: sin Kroos y puede que sin Casemiro, no está claro quién va a acompañar a Modric. Valverde y Tchouameni y que el equipo volviera a jugar con tres delanteros o con Valverde por la derecha en ataque (Rodrygo tampoco se entrenó y Asensio aún no cuenta) y los dos franceses (Tchouameni y Camavinga) junto a Modric.

Casemiro sigue entrenando como si nada estuviese ocurriendo en su entorno pero Ancelotti debe decidir si le ve en condiciones y, en el caso de que no se haya anunciado el traspaso o que declina la propuesta antes del sábado, si su presencia puede poner en riesgo una operación que el club pretende no baje de los 60 millones de euros.

“Son compatibles. Los dos son pivotes pero tienen características distintas. Creo que pueden jugar juntos y lo harán algunos partidos”, aseguró Ancelotti antes de que llegase el interés del Manchester United, pensando incluso retocar el sistema en determinados momentos para juntar a sus dos futbolistas. En los planes del italiano estaba un relevo de posición en el tiempo, con la idea a corto plazo de que de Tchouaméni aprendiese de la figura experimentada de Casemiro y fuese quemando etapas en su primer año en el Real Madrid.

De esta manera, el equipo titular de Balaídos a falta de la decisión con Casemiro, lo integrarían: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Tchouaméni, Camavinga, Modric, Fede Valverde/Hazard, Vinicius y Benzema.