La Liga se pasa a DAZN: ¿Qué tengo que hacer para ver los partidos si soy de Movistar?

Según se acerca el comienzo de la Liga va en aumento el nerviosismo de los aficionados, que no saben si podrán ver los partidos de la primera jornada en directo por televisión. Andan como locos los abonados a Movistar, porque desde hace unos días les han desaparecido de la aplicación “ver Movistar” todos los canales con el contenido de DAZN de los que disfrutaban hasta ahora con normalidad. Sólo les queda la Fórmula Uno, pero le ha desparecido todo lo demás: la Premier League, el Mundial de MotoGP...

La razón no es otra que el inminente comienzo de la Liga y que a partir de este curso van a compartir ambas plataformas. Movistar va a dar cinco partidos por jornada y los otros cinco de 35 de las 38 fechas del campeonato se van a ver a través de DAZN. Y ahí es donde está la clave de este cambio que requiere una pequeña gestión por parte de los abonados a Movistar con el fútbol incluido.

Los usuarios de la plataforma de la M azul que tengan contratado el fútbol tienen garantizados todos los partidos de la Liga. En el decodificador clásico, el que tienen al lado de su televisor junto al módem del teléfono fijo y el wifi de su casa nada ha cambiado. O sí, ya que aparece un nuevo canal específico con los partidos de Liga de DAZN en el dial 53, mientras que en 52 tiene Movistar Liga, el de siempre, y en el 54 tienen por el que van a dar la Liga SmartBank, para aquellos que también estén interesados en la Segunda División.

La cosa cambia cuando quieran usar, la aplicación “ver movistar” para ver los partidos, ya sea en un ordenador portátil, en una tablet o en el teléfono móvil. De aquí es de donde han desaparecido los canales de DAZN excepto el de F1, lo que no significa que no tengan derecho a ello. Lo tienen, pero deben hacer una sencilla gestión previa, para poder pasarse a la aplicación de DAZN y ver allí el contenido como usuarios de Movistar.

Ante el revuelo generado, Movistar ha creado un canal en su aplicación en el que, en bucle, se explica cómo darse de alta en DAZN como abonado de Movistar. Ha dos maneras:

la primera es acceder al área de clientes de Movistar, con su DNI y su contraseña y una vez allí ir a la pestaña de DAZN y crear una cuenta en esta plataforma de streaming deportivo. Generan un usuario y una contraseña sin cargo alguno con la que acceder como usuarios de Movistar a DAZN y ver los contenidos de Liga, Premier, MotoGP...

La otra opción es a través del decodificador, pero para eso tienen que estar en casa y mucha gente está de vacaciones y no va a volver antes de que el balón eche a rodar este viernes en El Sadar con el Osasuna-Sevilla.

El sábado juega el Barcelona ante el Rayo y ese debut de Lewandowski como azulgrana va a ser el primer gran partido que va a emitir DAZN. Están a tiempo y la gestión es sencilla, siempre que tengan a mano su usuario y contraseña de Movistar. El problema es que muchos usuarios o no conocen todavía este dato o no están tan familiarizados con el mundo online para hacerlo. Por ahora no hay otra opción más sencilla para hacer esta migración a Movistar en busca de los partidos de Liga que faltan en la aplicación de Movistar.