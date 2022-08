Los Campeonatos de Europa, una bendición para las disciplinas minoritarias

Los Campeonatos de Europa son un torneo polideportivo que reúne cada cuatro años a algunos de los principales deportes del continente y que en 2022 se ha celebrado en Múnich.

¿Qué son los European Championships y cuántas ediciones se llevan?

Se trata de una iniciativa de varios comités olímpicos europeos con las federaciones para unificar cada cuatro años, en los pares no bisiestos. los campeonatos continentales de los deportes adheridos. La primera edición fue en 2018, repartida entre Glasgow y Berlín, y la segunda ha sido la recién concluida con sede única en Múnich. La tercera entrega será en 2026.

¿Qué deportes se integraron?

La segunda edición constó de nueve disciplinas: atletismo, voley-playa, remo, piragüismo, escalada, tenis de mesa, gimnasia, triatlón y ciclismo. La LEN –federación europea de natación– abandonó el paraguas oficial, pero respetó las fechas propuestas por la organización para que las pruebas de línea del Europeo organizado en Roma, como ocurre en los Juegos Olímpicos, no coincidiesen con el atletismo. Para 2026, el atletismo prevé adoptar la misma política, es decir, organizar un campeonato continental independiente, pero durante los días en los que se celebren los Campeonatos de Europa.

¿Cuál es la ventaja de organizar esta versión reducida de los Juegos Olímpicos?

Marc Jörg, fundador del evento, ha logrado vender los derechos televisivos a la UER, la unión de radiotelevisiones públicas del continente europeo, que garantizan su difusión en más de cuarenta países. «Para deportes como el atletismo o la natación, supone una mejora ostensible de las audiencias, pero son deportes con un gran seguimiento habitualmente. Al resto de disciplinas, sin embargo, les cambia la vida. Una competición de triatlón o de escalada sólo recibe atención mediática cada cuatro años, cuando son los Juegos Olímpicos. Con su inclusión en los Campeonatos de Europa, multiplican por dos su audiencia y, por tanto, sus posibilidades de captar patrocinadores», ha declarado el director suizo.

¿Dónde será la próxima edición?

Jörg ha resaltado que los Campeonatos de Europa no funcionan «por un sistema de candidaturas como los Juegos Olímpicos» y, por tanto, está abierto a que la sede vuelva a ser compartida. «Todo dependerá del número de federaciones que se adhieran, ya que es inviable, sin construir infraestructuras adicionales, que ninguna ciudad acoja a más de 4.000 deportistas. La organización de los Campeonatos de Europa busca imágenes icónicas como la pista de voley-playa bajo el pórtico neoclásico de la Koenigplatz muniquesa y eso sólo se logra con un proyecto muy consensuado con la ciudad o las ciudades que sean sede».

¿Cuántas medallas ha sacado España?

La delegación española, que tenía 236 deportistas, logró 32 medallas en Múnich –nueve oros, once platas y doce bronces–, la mayoría de ellas en atletismo (10) y piragüismo (15, incluyendo las modalidades paralímpicas). Además, el remo consiguió una plata y un bronce, Joel Plata aportó un bronce en gimnasia, Sebastián Mora se colgó otro en ciclismo en pista, Alberto Ginés sumó dos terceros puestos en escalada y la tenista de mesa María Xiao fue bronce en dobles formando equipo con la rumana Mihaela Diaconu. Estos resultados le han valido a España el sexto puesto en el ránking de naciones detrás de Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia y Hungría, pero por delante de naciones muy poderosas como Polonia o Países Bajos. La no computación de las pruebas de natación en el medallero de estos Campeonatos de Europa de Múnich ha favorecido la clasificación del equipo nacional, que no brilló a gran altura en las piscinas en Roma.