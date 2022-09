Los indignantes cánticos contra Vinicius antes del derbi Atlético-Real Madrid

El Atlético y el Real Madrid disputan el primer derbi de la temporada con Vinicius como gran protagonista antes del encuentro. Si mete un gol y cómo lo va a celebrar parece la gran incógnita del partido cuándo no debería serlo porque así se pone el foco en quién no se debe. Lo único que debería preocupar, entonces, es cómo va a reaccionar parte de la hinchada del Metropolitano, ”Lo que tenemos que hacer es que Vinicius no nos meta ningún gol hoy. Si lo quiere celebrar que lo celebre de una manera correcta y con respeto a todo el público”, aseguró Enrique Cerezo, dirigente rojiblanco, aunque luego quitó hierro al asunto. “Si baila le voy a pedir que me enseñe a bailar la samba, que tengo que ir a Brasil a los próximos festivales de Río de Janeiro y quiero aprender a bailar samba”.

“¿Por qué va a haber lío (si celebra un gol con un baile)?. Los jugadores se manifiestan como realmente se quieren manifestar. Lo único que esa manifestación tiene que ser con respeto hacia la gente que tiene un campo cuando no es su campo”, continuó el presidente en la comida de directivas en la capital de España.

Pero ya es imposible quitar importancia a lo que ha crecido de manera imparable. Vinicius es, en este principio de temporada, el jugador más decisivo del Real Madrid, además del más habilidoso, además del que no rehúye ni un choque ni un regate ni una palabra. Lo que no se puede admitir es que del miedo a su fútbol se pase al insulto. Todo empezó con unas declaraciones de Pedro Bravo y ha continuado en las inmediaciones del Civitas Metropolitano antes del partido.

🗣️CÁNTICOS RACISTAS CONTRA VINICIUS de cientos de aficionados del @Atleti a las puertas del Metropolitano:



📢"Eres un mono, Vinicius eres un mono".



⛔️FUERA LOS VIOLENTOS Y RACISTAS DEL FÚTBOL



📹Video @chema_medina #AtletiRealMadrid pic.twitter.com/KoHSNrtd3G — Tiempo de Juego (@tjcope) September 18, 2022

Sin Benzema, Rodrygo y Vinicius son el principal peligro rojiblanco. La afición del Atlético lo sabe. Una hora antes, en los alrededores del estadio se reunían para hacer tiempo y se mezclaban todos los caracteres: desde la nieta que acompaña en el metro a su abuela al fútbol y la cuida, hasta el niño que llora desesperado porque su padre no deja de insultar a quien pasa. O el aficionado, que ajeno al derbi, pide, sin que le escuchen, que no se vea el Mundial de Qatar por todas las muertes que han provocado las condiciones en las que se han construido los estadios.

Todo eso pasaba en la explanada, aunque Vinicius y el Madrid seguían presentes. Lo había dicho antes Cerezo.“Nos enfrentamos al campeón de Europa y de la Liga española. Como siempre vamos a salir a ganar el partido, le debemos una respuesta a nuestra afición y hoy es un día ideal para eso”. El presidente confiaba en sus jugadores: “Están muy mentalizados y tanto el entrenador como los jugadores van a hacer un gran partido y Simeone tiene facilidad y oportunidad de hacer el equipo, que para eso es el entrenador. No sé exactamente por qué hay tanta crítica”.

También habló de los 553 partidos de Koke Resurrección, que igualará este domingo a Adelardo Rodríguez como el futbolista con más encuentros de la historia del club rojiblanco: “Es una institución en el Atlético de Madrid, ha batido el récord de Adelardo, lo felicito desde aquí y le mando un fuerte abrazo”.