¿Y si Vinicius marca un gol en el derbi Atlético-Real Madrid?

El Real Madrid juega el domingo por la noche en el campo del Atlético, pero parece que quien juega es Vinicius acompañado de diez futbolistas más. El futbolista brasileño celebra sus goles bailando en un córner y, eso, celebrar goles que dan victorias, es una provocación inasumible. Así que en, esta semana, el camino hacia el derbi se ha ido enrareciendo y se ha pasado de acusar a Vini de provocador por ser feliz al marcar (como más o menos hizo Koke: “Si al final marca un gol y decide bailar, es lo que ha querido hacer. ¿Que si lo entendería o no? Cada uno tiene su forma de ser y celebra los goles como quiere. Habría lío seguro (en el estadio), lo más normal”, dijo, a unas declaraciones en la que se le pedía que dejara de hacer el mono. Pedro Bravo, su autor, pidió perdón después en la redes sociales: «Quiero aclarar que la expresión “hacer el mono” que he mal utilizado para calificar el baile de celebración de los goles que hace Vinicius lo hecho de manera metafórica (“hacer tonterías”). Cómo mi intención no ha sido ofender a nadie pido sinceramente perdón. Lo siento ¡!».

Pero ya hasta Pelé se había posicionado para defender a Vinicius y éste y el Real Madrid también respondieron. «Dicen que la felicidad molesta. La felicidad de un negro brasileño victorioso en Europa molesta muchísimo más, escribía Vinicius. «Pero mis ganas de ganar, mi sonrisa y el brillo de mis ojos son mucho más grandes que eso. No podéis ni imaginarlo. Fui víctima de xenofobia y racismo en una sola declaración. Pero nada de eso empezó ayer», seguía. Hace semanas empezaron a criminalizar mis bailes. Bailes que no son míos. Son de Ronaldinho, Neymar, Paquetá, Griezmann, João Félix, Matheus Cunha... son de artistas de funk y sambistas brasileños, de cantantes de reggaetón, y de los negros americanos. Son danzas para celebrar la diversidad cultural del mundo. Acéptenlo, respétenlo. Yo no voy a parar», decía, mientras el Real Madrid aseguraba que emprendería acciones legales contra «cualquiera que vierta expresiones racistas hacia nuestros jugadores». “El Real Madrid quiere mostrar todo su cariño y apoyo a Vinicius Junior, un jugador que entiende el fútbol como una actitud ante la vida desde la alegría, el respeto y la deportividad. El fútbol, que es el deporte más global que existe, debe ser un ejemplo de valores y convivencia. El club ha dado instrucciones a sus servicios jurídicos para emprender acciones legales contra cualquiera que vierta expresiones racistas hacia nuestros jugadores”, decía el comunicado.

«El jugador está bien, con ganas de jugar este partido y de ayudar al equipo», aseguraba ayer Ancelotti, mientras que también Simeone habló acerca del asunto, pero sin mojarse mucho: “Esta es la sociedad que tenemos”, dijo el argentino.

Así que hoy hay derbi, pero parece que sólo lo juega Vini y sabemos qué va a hacer si marca un gol.