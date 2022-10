El surrealista motivo por que el padre de Tyson Fury ha asegurado su testículos por 11 millones

John Fury, padre del boxeador campeón de peso pesado del CMB, Tyson Fury, afirma que ha asegurado sus testículos por 11 millones de dólares, según publica el sitio RT. El ex luchador a puño limpio ha tenido tres hijos que son luchadores profesionales, con Tommy y Roman aprendiendo a boxear junto a Tyson.

En polémicas declaraciones Fury padre sostuvo al sitio freebets.com. “He asegurado mis nueces por 11,05 millones de dolares”, dijo y agregó: “Créanme, hay cosas buenas que salen de ellos”.

“Tengo locos campeones del mundo en estos pantalones. Solo salen campeones de estas nueces, está probado, ¿no?», sostuvo.

John Fury asegura que contrató la póliza de seguro después de que Tyson Fury derrotó a Deontay Wilder a través de un impresionante nocaut técnico en el séptimo asalto en una revancha de 2020. A pesar de tener 58 años, John Fury cree que puede producir más luchadores.

Tyson Fury cree que su padre ha sido muy inteligente al hacerlo. “Los aseguró porque ese esperma produjo al campeón mundial de peso pesado y es muy valioso”, expresó.

“Vale una fortuna”

“Imagínate que este tipo pone un montón de nadadores en tubos de ensayo, los congela y los vende, este es el medio hermano de ‘The Gypsy King’ Tyson Fury, el campeón mundial de peso pesado, este podría ser nuestro próximo campeón, así que vale una fortuna”, sugirió Fury.

“Mírame, me he convertido en campeón de peso pesado, pero nunca he producido un campeón de peso pesado”, cerró el campeón.

John Fury tiene 18 nietos y otro en camino después de que Tommy anunciara que él y su pareja están esperando su primer hijo. Dada la historia de lucha de la familia Fury, espera que algunosde sus nietos continúe con la saga.

“Las palabras no pueden expresar lo orgulloso que estoy de Tyson, Tommy y toda mi familia. A veces siento que soy un campeón mundial”, dijo el patriarca.

Tras fracasar las negociaciones para un enfrentamiento de la Batalla de Gran Bretaña con Anthony Joshua, Tyson Fury busca un oponente para una pelea que que podría ser el 26 de noviembre o el 3 de diciembre.

El padre de los Fury ha protagonizado más de un escándalo y en 2011 fue sentenciado ayer a 11 años de prisión en Manchester por sacarle el ojo a un ex amigo, Oathie Sykes, por una disputa por una botella de cerveza.

Tyson Fury también revolucionó al mundo del boxeo al confesar el “secreto” de su éxito tras vencer a Deontay Wilder. “Me masturbo siete veces al día, hay que mantener la sangre circulando. Lo único en lo que voy cargado es en testosterona, por tocarme tanto durante estos años”, comentó.