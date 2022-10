Tres años de prisión para Cipollini por maltrato y lesiones a su ex esposa

El ex ciclista italiano Mario Cipollini, considerado como uno de los mejores esprinters de la historia con 42 triunfos en el Giro y 12 en el Tour, ha sido condenado a tres años de prisión por maltrato y lesiones a su ex esposa. Según informa la “Gazzetta dello Sport”, la sentencia de primera instancia también ha establecido para el ex corredor una indemnización de 80.000 euros para su ex esposa, Sabrina Landucci y de 5.000 euros para la pareja actual de ésta, Silvio Giusti.

Cipollini, campeón del mundo en 2002, fue condenado en un tribunal de Lucca a tres años de prisión, acusado de malos tratos, lesiones y amenazas a su ex esposa Sabrina Landucci y su actual pareja. Según “La Gazzetta”, el pasado 22 de junio, la fiscal Letizia Cai pidió dos años y medio de prisión para el ex ciclista, dos por lesiones a la ex mujer más seis meses por lesiones a Giusti.

El conflicto comenzó el 9 de enero de 2017 con la denuncia de Landucci. La acusación ya entró en los detalles de las acusaciones: Cipollini presuntamente cometió ”una serie de actos que dañaron la integridad física y psíquica de su ex esposa con puñetazos, bofetadas, patadas, con lesiones y amenazas de muerte”.

La montaña, clave en el próximo Giro

La montaña de la última semana con los finales en Crans Montana y en las Tres Cimas de Lavaredo y una cronoescalada en la penúltima jornada serán las claves de la 106 edición del Giro de Italia que se disputará entre el 6 y 28 de mayo de 2023 con salida en Los Abruzos y llegada en Roma, y que ha sido presentado en el Teatro Lirico Giorgio Gaber de Milan.

Una edición exigente, con siete jornadas con final en alto donde la montaña marcará la lucha por la maglia rosa, 70 kilómetros de crono, una de ellas con la segunda parte en ascenso el penúltimo día, y otras jornadas de media montaña propicias para las emboscadas.

En la segunda semana empezará la fiesta mayor en la decimotercera etapa, en suelo suizo, entre Borgofranco d’Ivrea y Crans Montana, de 208 kilómetros y más de 5.000 metros de desnivel. Esperan tres colosos, el Grand Saint Bernard, que será la Cima Coppi con casi 2.500 metros de altitud, la Croix de Coeur (15 kilómetros al 8,6 por ciento) y el final en Crans Montana (13 kilómetros al 7). Sin menospreciar la decimoctava etapa con meta en Val di Zoldo, con cinco puertos y final en un corto, pero explosivo ascenso, la decimonovena jornada será la más temida, la jornada reina del Giro 2023. El viaje entre Longarone y Las Tres Cimas de Lavaredo, de 182 kilómetros, no ofrecerá respiro. Incluye el Passo Campolongo, Passo Valparola, el mítico Passo Giau, coronado a 41 kilómetros de la llegada, a 2.300 metros de altitud, el Tre Croci y Lavarone, también a 2.300 metros y rampas del 19 por ciento. Por si hubiese dudas, habrá otra crono la víspera del final con el trayecto de 18,6 km entre Tarvisio y el Monte Lussari (7,3 kilómetros al 12 por ciento y rampas del 22). El Giro finalizará en Roma con un circuito urbano que servirá para recibir y homenajear al ganador de la 106 edición.