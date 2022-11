Mercedes avisa a Red Bull: 2023 será distinto

Hace más de un mes que Max Verstappen se proclamó campeón del mundo y más recientemente lo hizo su equipo en el Mundial de Constructores, un título que en España y en otros países no parece tener demasiada importancia, y, sin embargo, en otros lugares como Alemania o Gran Bretaña adquiere mucho interés. La emoción parecía perdida para las tres carreras que restaban, pero, todo lo contrario. Ayer en Brasil Red Bull se borró de la carrera porque ya no tiene que ganar ni demostrar nada, y fue entonces cuando Mercedes se reivindicó no de cara a esta temporada, sino para la próxima. La escudería alemana parece haber superado los graves problemas de rendimiento que sufrió durante casi todos los Grandes Premio de la temporada, sobre todo, con el tema del rebote, que era algo casi inaguantable para sus pilotos, con Hamilton como principal perjudicado. En Interlagos los dos coches plateados rozaron la perfección con George Russell liderando el equipo, aunque con el siete veces campeón muy cerca y lo que es mejor, muy motivado para afrontar la campaña 2023 en la que se considera favorito para dar la batalla una vez que Mercedes, al fin, ha tomado el pulso al nuevo reglamento técnico.

¡ES SU PRIMERA VICTORIA EN LA F1! 🔥 ¡La primera de Mercedes en 2022! ¡Es George Russell entrando en la historia de la Fórmula 1! 💥



Hoy, el gran circo tiene un nuevo ganador de carreras 👏👏👏#BrasilDAZNF1 🇧🇷 pic.twitter.com/0v5eoOIejA — DAZN España (@DAZN_ES) November 13, 2022

Ayer, Russell ganó la carrera por delante de su compañero Hamilton, que, a pesar de no tener una mejor carrera, pudo inquietarle al final de la prueba. Eso sí, desde el muro de boxes y vía radio le dijeron que se abstuviera de luchar. Sin embargo, visto lo visto, el británico realmente necesitaba tomar muchos riesgos para intentar doblegar a su rival y vecino de box. Russell se sobrepuso a todas las circunstancias de la carrera, varias neutralizaciones virtuales y una final que le obligó a darlo todo porque detrás, en la reanudación, estaban «lobos» como Hamilton, Pérez y Sainz.

Súper Sainz

Fue una carrera muy estratégica con Ferrari, Red Bull y Alpine como protagonistas ya que al final del Gran Premio algunos pilotos pidieron intercambio de posiciones como fue el caso de Pérez y Leclerc. Sin embargo, eso al final no ocurrió. Sainz hizo una mejor carrera que su compañero y no pudo ceder posición. No porque desobedeciera a sus jefes, sino porque hacerlo implicaba mucho riesgo de perder lo conseguido hasta ese momento. La principal amenaza era Alonso, que rodaba en quinta plaza y no es el típico piloto del que te puedas fiar cuando necesitas hacer algo así. Ferrari no se fio y no permitió que Sainz y Leclerc cambiaran sus posiciones para que el monegasco pueda luchar la próxima semana en Abu Dabi por el subcampeonato. Pérez y Verstappen pudieron hacer lo mismo, pero tampoco ocurrió. Puede parecer algo sin importancia, pero cada posición, cada punto significa una buena suma de dinero que ronda el millón de euros.

FOTO: Nelson Almeida AP

La tensión era evidente en equipos como Red Bull y Ferrari, pero nada como la vivida en Alpine. El sábado ambos pilotos se llevaron una buena bronca porque su pique tiró por la borda el trabajo previo y no sumaron puntos por asuntos personales en la pista, aunque en ese caso Alonso tuvo mucha más culpa tal y como señalaron los comisarios. Pero ayer todo cambió. Alonso volvió a hacer una de esas carreras que sólo pilotos como él pueden hacer y, gracias a una buena estrategia y la neutralización final, cruzó la meta en quinto lugar, algo que le permite sumar un buen número de puntos en su particular batalla con su compañero Ocon, que vivirá el capítulo final en Abu Dabi. Porque Alonso querrá terminar por delante del francés sea como sea. Será dentro de pocos días. Y no será una carrera cualquier porque hay en juego varias posiciones en el mundial de pilotos, de constructores y, sobre todo, acabar el año, pasando algunas facturas pendientes entre compañeros de equipo.