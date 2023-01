Kirian Rodríguez, de Las Palmas, ha superado el linfoma de Hodgkin

El futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas Kirian Rodríguez ha anunciado que ha superado el linfoma de Hodgkin que le fue diagnosticado hace cinco meses, y ya cuenta con el alta médica para hacer “vida normal”, por lo que recuperará su ficha profesional con el dorsal 20 del equipo isleño. El jugador tinerfeño ha comparecido ante los medios 163 días después de comunicar que padecía la citada enfermedad, frente a la que ha mantenido una actitud positiva, para exponer que los médicos ya le han dado el alta y el club le devolverá la licencia profesional como un futbolista más de la plantilla.

“Empieza la lucha, quiero que me vean fuerte y no me vengan con mensajes de pena. En diciembre tendrán el mejor mercado de invierno porque voy a volver”, ya auguraba el centrocampista de Candelaria, de 26 años. “Cuando llego en pretemporada y hago las pruebas físicas, le comunico al club que no me encontraba bien físicamente, había circunstancias en mi cuerpo que no estaban bien, dolor e inflamación, y el club y los médicos se ponen en marcha para realizar pruebas médicas”, indicó sobre cómo conoció que sufría la enfermedad. El linfoma de Hodgkin es un cáncer del tejido linfático.

En un breve acto en el que han estado presentes sus compañeros, así como el cuerpo técnico y el presidente de la entidad, Miguel Ángel Rodríguez, el jugador ha dicho que “sobran las palabras de agradecimiento a los servicios médicos, a todos mis compañeros, que no me abandonaron en ningún momento, y a mi familia” por el trato que le han dispensado desde el pasado mes de agosto.

“Los médicos me han dicho que puedo volver a hacer vida normal, laboral y social, a ver si me dejan salir un poquito de casa -ha bromeado-, y estoy muy contento por ello. Espero llevar un proceso de adaptación para ponerme en forma, porque esta gente va en moto -refiriéndose a sus compañeros-, y espero estar lo antes posible para poder aportar tanto dentro del campo como fuera”, ha indicado el jugador en su emotivo comunicado, sin atender a preguntas.

Kirian, de 26 años, dio el primer paso el pasado 29 de diciembre al reincorporarse al trabajo de grupo, con tareas parciales, en el regreso a los entrenamientos del equipo amarillo tras el parón navideño, y justo dos semanas después el jugador ha anunciado la noticia más esperada.

El entrenador de la UD Las Palmas, Xavi García Pimienta, ha dicho en la conferencia de prensa previa al partido del sábado en Ibiza que no van a meter “ningún tipo de presión” a Kirian, y que su “día a día” indicará cuándo podrá reaparecer sobre el césped: “No nos vamos a marcar ninguna fecha, meterle presión sería equivocarnos, y ojalá esté pronto”.