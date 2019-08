El entrenador del Bayern de Múnich, Niko Kovac, ha reclamado nuevas incorporaciones en el club bávaro durante la presentación de su último fichaje, el atacante croata Ivan Perisic. “Todavía tenemos que crecer”, declaró Kovac, en relación a posibles fichajes en otras demarcaciones distintas a la defensa, donde dijo no necesitar “definitivamente nada más”. El plazo de traspasos en la Bundesliga finaliza el 2 de septiembre. Esa declaración se puede entender como una puerta abierta a Bale. El Bayern es uno de los equipos que más interés ha mostrado por el jugador galés y a Gareth no le importaría irse a la Liga alemana, a un equipo competitivo. Es quizá una de las salidas que más claras ve. El problema sigue siendo el dinero. El Bayern tiene que pagar el traspaso y también el sueldo del futbolista. Él ya ha demostrado que no le importa seguir en el Bernabéu, pese a que no tenga muchos minutos. Está dispuesto a aguantar, convencido de que antes o después tendrá sus oportunidades.

Bale es uno de los problemas principales del Real Madrid. Zidane no cuenta con él, pero no ha habido manera de que llegue una oferta convincente. Zidane le ha dejado muy claro, con sus palabras, pero también con sus decisiones, que no va a contar con él de primeras y que preferiría tener a Bale lejos. El Bayern es la opción más factible.

Además, el equipo bávaro necesita renovarse para poder seguir siendo el equipo que domina en Alemania y asusta en el resto de Europa. Tras Robben y Ribery hay una sensación de orfandad en el mítico conjunto germano. Es como si hubiese llegado de repente el final de una etapa, el final de una manera de entender el fútbol y ahora necesitase urgentemente un lavado de cara. Su gran fichaje ha sido el defensa francés Lucas Hernández, que dejó el Atlético por 80 millones de euros. Pero es un defensa. Arriba necesita más pólvora. Perisic es una buena incorporación, aunque lo que se buscaba era a Sané, pero su lesión impidió su pase del City al Bayern. En Alemania se habla de que Perisic ha sido el plan B, es decir, que no es el refuerzo que se buscaba: “Sé de lo que es capaz y cuáles son sus cualidades. Estoy seguro de que nos va a aportar lo que necesitamos”, ha continuado Kovac.

Pero el entrenador está impaciente porque no le traen lo que piden. Inglaterra es un mercado que ha cerrado las contrataciones, por lo que es muy complicado que permita salidas. Es en España donde puede fichar jugadores. Coutinho es uno de los hombres que ha sonado y más Bale. La presión de Kovac puede acelerar una salida que desean en el Real Madrid