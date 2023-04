La advertencia de los médicos a Márquez: "Otra lesión puede ser el fin de tu carrera"

Marc Márquez no puede correr en Jerez, pero su rueda de prensa fue, de largo, la más multitudinaria del día en el circuito Ángel Nieto. Como pasa siempre, esté en pista o no, todas las cámaras le apuntaban en busca de la explicación exacta de su ausencia en el Gran Premio de España. "La decisión de no correr aquí fue relativamente fácil, tenía la esperanza de que me recuperaría en cuatro semanas, quería pensar eso, pero un hueso tarda lo que tarda y cuando fui al tac del martes, de forma unánime, tanto el equipo médico de Madrid, con el doctor Roger de Oña a la cabeza, el de la clínica Mayo y el de la clínica de Red Bull dijeron que era una locura correr en Jerez, es la palabra que usaron", relataba el piloto del Repsol Honda.

Esta lección ya la ha aprendido con su problema en el húmero y las palabras de los médicos ahora mismo son ley para el de Cervera, porque además la advertencia era seria. "No era el riesgo de caerse, sólo con la presión del manillar en cada frenada había riesgo de que saltara la cirugía. Y había manera de recuperarlo pero quedarían secuelas. Si después de lo del brazo, me quedan secuelas en el pulgar, que es el punto que más apoyas en el manillar, pues la decisión es fácil", continuaba antes de pronunciar la frase más impactante. "Me dijeron que si me lesiono de nuevo no sería sólo una baja de tres meses más, también podía ser para toda mi carrera deportiva. La cirugía fue muy bien, pero si me lesionaba de nuevo, igual era el fin de mi carrera, porque es una fractura muy pequeña pero en un dedo muy importante". Ante eso no había mucho más que hablar para Márquez, por mucho que se hubiera especulado si su ausencia era un pulso a Honda. "Mi compromiso sigue intacto", recalcaba, aunque el calvario ya se está alargando demasiado.

"Estoy tirando de fuerza de voluntad"

Desde 2020 se ha perdido prácticamente la mitad de las carreras y reconoce que más que motivación, es la fuerza de voluntad la que le está llevando hacia adelante. "Voy encadenando lesión tras lesión y lo que hago es mantener la fuerza de voluntad más que la motivación. Tiras de eso. Con las lesiones la motivación baja y hay que tirar de fuerza de voluntad. No me apetece levantarme a las siete de la mañana, ir dos horas a la cámara hiperbárica, luego al gimnasio con las máquinas para recuperar el hueso, el cardio... Es mi trabajo, mi fuerza de voluntad porque mi pasión me lo pide", enumeraba antes de inaugurar por la tarde "Garage 93", el restaurante que va a estar abierto todo el fin de semana en el centro de Jerez.

Los entrenamientos y las carreras las verá desde casa otra vez y Le Mans, del 12 al 14 de mayo, aparece en el horizonte como una fecha realista de regreso. "Hasta ahora en los comunicados no se hablaba de ningún gran premio, porque había una esperanza de volver en Jerez y era mi objetivo. No se ha podido cumplir. Lo realista, las fechas que nos marcaron los doctores, eran entre Le Mans y Mugello. Lo de Francia no es cien por cien seguro, se decidirá tras el tac del martes de esa semana. Perderse carreras, duele, perderse el GP de España, más y afecta también perderse el único test que tenemos (próximo lunes) esta temporada hasta Misano. Pierdes bastante tiempo de probar cosas y rodar en pista, pero Honda tiene a Mir y Rins, que ganó la última carrera en un circuito en el que la moto ha ido siempre bien. Hay que verlo ahora en otros circuitos", terminaba.