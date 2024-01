Agustín Casado, antes del Europeo: "No somos los que más fuerte tiramos, pero tenemos un balonmano rico en lo táctico y la unión de equipo se ve en la pista"

Agustín Casado (Carboneras [Almería] , 27 años) se explica tranquilo un día antes de que empiece el Europeo de balonmano. No es de los que se pone nervioso, pero tampoco le gusta jugar tarde. Se le hará largo el día de hoy porque el debut de España es a las 20:30 horas (Teledeporte), ni más ni menos que contra Croacia. Tras deslumbrar en su estreno en un gran campeonato (el Europeo de 2022, donde los Hispanos fueron plata) se ha convertido en un habitual (bronce en el Mundial de 2023) y ha dejado la liga española para jugar en Alemania (lo iba a hacer en Bielorrusia, pero no pudo por la guerra), en el MT Melsungen, donde vivió de primera mano la experiencia del mejor campeonato del mundo, muy exigente físicamente, lo que le hizo crecer y dar el salto al Veszprem húngaro, uno de los mejores equipos del continente.

Disputa su segundo Europeo. Al primero llegó y ya tuvo protagonismo y un rendimiento inmediato. ¿Cómo lo explica?

Contamos con un grupo de jugadores y de entrenadores que lo hacen todo mucho más sencillo, aunque llegues con poca experiencia, seas joven o nuevo, te integran estupendamente en lo que es la dinámico de grupo y eso te permite jugar con la confianza con la que vienes haciéndolo con tu club, que es por lo que estás aquí.

España ha sido medallista en los cinco últimos grandes torneos. ¿Cómo es posible, con una liga lejos de las mejores desde hace tiempo?

La Liga va creciendo, no es de las mejores, pero está en crecimiento y está apoyada en una selección nacional que independientemente de quién esté no paran de salir jugadores constantemente, aunque hay un grupo más o menos que siempre está. En la última década casi siempre ha llegado a semifinales, no sé cuántas medallas y siempre luchando por estar ahí arriba. Eso tiene una repercusión y habla muy bien de nuestros jugadores nacionales, de nuestros entrenadores y de todos los que podemos participar de esto.

"No somos los mejores en casi nada, pero somos muy completos y tenemos un poco de todo"

Si España no es la que más kilos tiene, ni la que más centímetros... ¿Qué tiene?

No somos los que más peso tenemos ni somos los más altos ni los que más fuerte tiramos, seguramente, pero tenemos otras cosas: un balonmano muy rico en lo que respecta a lo táctico, una unión como equipo que se ve en la pista, vamos todos juntos; y después también tenemos individualidades que pueden marcar la diferencia. No somos los mejores, yo creo, en casi nada, pero somos muy completos y tenemos un poco de todo.

En la defensa cuando funciona sí son los mejores a veces...

Somos muy intensos en defensa, siempre ayudándonos, siempre intentando llevar al rival a la zona donde nosotros creemos que tienen que ir, y, bueno, eso es un poco la clave de nuestros éxitos.

"Ahora tengo más responsabilidad, pero todos luchamos por ese rol"

¿Acude con una mentalidad diferente a la de 2022, el Europeo de su debut?

Van pasando los años, ya no vienes de debutante, tienes un rol más específico, tienes otro peso, es verdad que eso en algunos momentos te puede pesar un poco en el sentido de asumir ciertas responsabilidades que antes no, pero todos luchamos por ir cogiendo ese tipo de rol y por seguir aquí. Yo estoy muy contento, es el tercer año seguido, y quiero que sean muchos más. Estoy con la mentalidad de hacer un buen trabajo y de ayudar al grupo lo máximo.

Empezar contra Croacia, un rival tan fuerte, ¿es bueno o malo?

En un Europeo no hay equipos que sean poco exigentes, pero Croacia tiene un plus, todos sus jugadores son muy buenos, con nombres propios, Duvnjak, Cindric... Y apoyados en muchos jóvenes que están ya en grandes ligas. Va a ser muy duro. Empezar así creo que es positivo, el primer día llegas, ya tienes la primera piedra fuerte, ya estás aquí, ya tienes que estar al cien por cien. Estamos mentalizados. Llevamos tiempo trabajando para llegar con las mejores sensaciones.

El ambientazo está asegurado...

En Alemania el balonmano se vive de una manera increíble, el ambientazo está garantizado, los pabellones están llenos. Habrá muchos croatas en la grada, pero también gusta este tipo de ambientes: cuando ves que todo está lleno y que una parte es del equipo rival hay que incluso dar un poco más para ganar.

¿Le motiva?

Prefiero jugar con un pabellón lleno, aunque sea de público rival, que medio vacío, que es como si falta algo. Me gusta que se respire ese ambiente de torneo grande y aquí lo vamos a tener.

¿Le gusta el formato del Europeo, de semifinales después de los grupos, o prefiere que haya cuartos como en el Mundial?

Llevamos varios años así y no ha salido mal, pero a mí me gusta más que después del Main Round, un poco como el Mundial que haya unos cuartos. En el Europeo son dos grupos de seis, pasan dos, equipos que arrastran puntos, otros que no... Llegar a unas semifinales es muy, muy complicado, lo hemos hecho otras veces, claro que sí, pero tiene una dificultad enorme. Es el formato que hay y tenemos que adaptarnos a él.

¿Tener el Preolímpico asegurado ayuda?

Sabes que lo tienes del gran trabajo que se hizo en el Mundial. Eso da tranquilidad de que si algo puede salir mal tienes otra oportunidad de ir a unos Juegos, si no lo tuviéramos asegurado tendríamos que ganar el torneo o estar en las medallas, tendríamos mucha más presión, pero tenerlo ya asegurado no implica... Hay una plaza directa y tenemos que ir a por ella. Hay que ir partido a partido, a ver dónde nos pone la competición, y si hay posibilidad de ir a por ella, pues a por ella.

¿Qué tal en Hungría?

Positivo en todos los sentidos. Era una experiencia que empezábamos a ver qué pasaba, un equipo grande con objetivos muy ambiciosos y de momento se están cumpliendo. Ahora está claro que vienen cinco meses donde nos vamos a jugar todo en todas las competiciones.

¿Y cómo fue en Alemania?

Para mí es una de las mejores ligas del mundo por todo lo que mueve, lo que genera, lo que vende este deporte. La experiencia fue muy buena, muy enriquecedora en todos los sentidos y la volvería a repetir si volviera atrás.

Dicen que son duros hasta los entrenamientos...

El juego es más duro, físicamente es muy, muy duro, compites con menos días de descanso, hay más partidos, es más exigente en lo físico, pero otras cosas recompensan. Es una experiencia que cualquier jugador que tenga la oportunidad de vivir, yo recomiendo que lo haga.

¿Cómo fueron sus comienzos?

Con seis o siete años en la escuela, en el colegio, y me fue gustando. Siendo infantil me llamó la selección de Andalucía para jugar un campeonato autonómico y hasta hoy.

¿Tenía algún ídolo?

Siempre he intentado fijarme en jugadores nacionales, he seguido muy de cerca la selección, y obviamente Raúl Entrerríos siempre ha sido un jugador que me ha gustado muchísimo, y después están las leyendas que he podido ver, jugar contra ellos y tener la oportunidad de conocerlos. Es importante porque al final ves que son personas normales, que cuando eres chico parece... Son personas normales que han trabajado duro para llegar lejos, e intentar aprende y empaparte todo lo que puedas de sus conocimientos y de cómo gestionan todo.

"En mi puesto hay que ayudar al equipo a tener las cosas claras en ataque"

¿Cuál es la clave de su posición, la de central?

Organizar el juego del equipo, en cada momento, ayudar al equipo en ataque a tener las ideas claras, qué vamos a jugar en cada momento, qué acción es la que necesita el equipo según qué momento de partido; aparte de lo individual, de lo que puedas aportar con alguna asistencia, algún gol, algún pase...

La visión periférica, ¿se entrena?

Entrenamos varias veces lo que son las tomas de decisiones, que son ejercicios de superioridad numérica en los que en un espacio corto de tiempo o un espacio reducido tienes que tomar la decisión correcta, según va variando la defensa... Eso se entrena. Luego también, desde el principio o lo tienes o no lo tienes, pero claro que muchas situaciones así claro que se entrenan.

¿Prefiere un gol o una asistencia?

Depende del momento, me gusta mucho asistir, pero también hacer goles, por supuesto.

Por cierto, ¿cómo es la recuperación de los golpes entre partido y partido?

Tenemos un preparador físico y varios fisios junto con el doctor y desde que termina el partido y llegamos al vestuario ya empezamos a poner hielo en los golpes, a hacer tratamiento con los fisios, ese misma noche también si tienes que tomar alguna medicación... Es difícil, se juega cada cada 30-35 horas y son partidos muy exigentes, pero con estos medios podemos ir compitiendo. Muchas veces jugamos con mucho dolor o más lastrados de lo que deberíamos, pero así es la competición para todos y tenemos que adaptarnos.

LAS CLAVES DEL EUROPEO DE ALEMANIA

►España está en el Grupo B del Europeo. Se enfrenta en la primera fase con Croacia (hoy, 20:30), Rumanía (14 de enero, 18:00) y Austria (16, 20:30). Todos los partidos pueden verse en Teledeporte.

►Los dos mejores pasan con los mejores de los Grupos A y C. Formando uno de seis, en el que los Hispanos tendrían a rivales como Francia, Alemania, además como local, o Islandia. Los dos mejores de ese grupo se meten en semifinales.

►El campeón (o finalista si el rival es Francia o Dinamarca o el tercero si la final es Dinamarca-Francia) logra plaza para los Juegos de París (España tiene asegurada la plaza en un preolímpico).