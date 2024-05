La amenaza de Samuel Eto'o al seleccionador de Camerún: “Soy el presidente…”

Samuel Eto'o, presidente de la Federación de fútbol de Camerún, sigue generando polémica. El exjugador del Barça protagonizó un tenso primer encuentro con el nuevo seleccionador del equipo nacional de Camerún, Marc Brys. El entrenador terminó siendo despedido un mes después de asumir las riendas de la selección.

"Usted es seleccionador porque yo le he nombrado, no porque lo haya hecho otro. Has cometido muchos errores y te pido que permanezcas en esta reunión porque, si no lo haces, me veré obligado a interpelar a mi comité ejecutivo", fueron las duras palabras del presidente que se grabaron por alguien presente en la sala.

"Lo que usted haga, entrenador, es responsabilidad mía. Y a mí no me hable así, señor entrenador. Detén este desorden. ¿En qué país cree que está, señor? ¿Puedo hacer eso yo en Bélgica?", añadió el camerunés. Y terminó: "Si cruzas esa puerta nunca volverás... Director, convoca al Comité Ejecutivo". El entrenador cruzó la puerta y se negó a continuar con la conversación.

La historia que se esconde detrás de esto contextualiza lo sucedido. El Ministerio de Deportes de Camerún nombró al belga Brys nuevo seleccionador del equipo, sin consultar ni comunicárselo a Samuel Eto'o, quien toma este tipo de decisiones y es el máximo responsable de la Federación. Al parecer, el presidente se enteró de eso desde la TV de su casa.

La Federación Camerunesa es un caos desde que llegó Samuel Eto’o. En enero La Liga de Fútbol Profesional de Camerún (LFPC) envió una carta a la FIFA y a la Confederación Africana de Fútbol para solicitar la destitución de Eto’o por su supuesta implicación en amaño de partidos, abuso de poder, amenazas físicas e incitación a la violencia.

Unas semanas después, la Federación de Camerún tuvo que suspender a 62 jugadores por fraude de edad. Durante estos dos años del exjugador en el cargo ha tenido enfrenamientos con Onana y otros internacionales.