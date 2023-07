El audio que puede condenar a Samuel Eto'o por corrupción: "Quédate tranquilo, te damos tus tres puntos y suspendemos al árbitro"

Samuel Eto'o está implicado en una polémica relacionada con los supuestos amaños de partidos. El exjugador del Barça y Milan, entre otros, es el actual presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol. En el audio se escucha como habla al presidente del Victoria United, Valentine Gwain, mantenida en el pasado mes de enero. "Hay cosas que podemos hacer, pero tienes que ser muy discreto hermano. Estoy fuera. Ni siquiera he tenido tiempo de ir a casa y trabajar con el presidente porque no puedo llamar a los árbitros directamente y decirles que tengan cuidado. Pero puedo trabajar con el presidente", expresó Samuel Eto'o haciendo alusión a que hablaría con el presidente del colegio de árbitros.

"Quédate tranquilo, te damos tus tres puntos y suspendemos al árbitro. Pero déjame al menos volver a Camerún. Llego el 3 (de enero) por la noche. Así que nos vemos en la oficina el 4. Pero de todos modos voy a descartar a este árbitro. Lo voy a inhabilitar. El 4 nos vemos en la oficina, y así convocaré al presidente de los árbitros. Es mejor que nos veamos discretamente. Incluso organizas dos días, invitas a tus mujeres a Yaundé, nos vemos discretamente, hablamos y te vas. Es importante tener buena relación con el presidente de la liga. Él tiene el poder. Y de ahí, él con sus comisiones, ya va a poder suspender hasta al presidente de los árbitros", disparó más tarde.

La respuesta del presidente de Victoria United no se escondió: "Nuestro club, el Opopo (apodo), debe subir a Primera División. Ese es nuestro objetivo", afirmó. Se desconoce la relación que ambos mantienen, pero el ex jugador tiene que dar explicaciones cuanto antes. No es ningún secreto que esto le puede suponer el fin de su carrera como empresario.