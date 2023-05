Ancelotti desvela cómo va a ser la transición del Real Madrid

Al Real Madrid le quedan por delante cuatro partidos de Liga, empezando por el de este domingo en Mestalla ante el Valencia (18:30, Movistar La Liga), pero la realidad es que el club y el cuerpo técnico tienen puesto el objetivo en la planificación de la próxima temporada. Un curso en el que Ancelotti va a ser el entrenador, el club le ha confirmado que cumplirá su contrato, y en el que se va a dar un paso más en la transición entre jóvenes y veteranos dentro de la plantilla blanca. El técnico italiano apuntó a menos protagonismo de los veteranos (Modric, Kroos, Benzema) y más de los chavales el próximo curso, en un proceso lógico que se inició, en su opinión, en el momento en el que se marchó Cristiano Ronaldo en 2018.

"Necesito mucho tiempo para responder esta pregunta", dijo cuando le preguntaron por esa famosa transición de la que se habla. "Esta transición ya empezó antes de que yo llegara, porque esta plantilla que ha hecho grandes cosas, extraordinarias. Todo empieza desde que sale Cristiano. Han ido llegando jóvenes de gran calidad y conmigo ha seguido la transición perdiendo a Varane, Ramos, Marcelo, Bale, Isco, todos reemplazados con jóvenes. El año pasado Vinicius tuvo más protagonismo y ahora es titular indiscutible. Camavinga desde el banquillo, Rodrygo en partidos importantes. Ahora los dos son titulares. Valverde parece indiscutible, Tchouaméni fue titular en la primera parte de la temporada.

Parece que la transición empieza ahora y no es así. Los jóvenes van a tener más protagonismo y los veteranos un poco menos. Es normal. Y la transición terminará cuando se vayan Modric, Kroos, Benzema, Carvajal, Nacho...", explicaba Carlo, muy relajado después de superado el trago de la eliminación en Europa.

¿Cómo está el equipo para estos cuatro partidos?

Todos los jugadores están disponibles, hemos intentado volver a las buenas sensaciones. Es una oportunidad para hacer las cosas bien, queremos acabar bien la temporada, empezando por Mestalla, sabemos que hay un equipo que está luchando con toda la energía que tiene, como el Valencia, y debemos estar preparados.

¿Qué papel va a tener Benzema el año que viene?

Para hablar de lo que va a pasar hay que esperar un poco, no es el momento. Lo estamos hablando con el club. De momento estamos evaluando lo que ha pasado el miércoles y en esta temporada y en la pasada. El futuro lo estamos hablando pero no es el sitio para decir qué estamos comentando.

El último partido ha sido malo, estamos dolidos por eso, la temporada ha sido buena y las dos temporadas en conjunto han sido inolvidables.

¿Qué once va a poner ante el Valencia?

Va a jugar el mejor equipo posible, casi todos han recuperado, el equipo está físicamente bien y voy a sacar el mejor equipo y quizá haga más rotaciones para el miércoles (ante el Rayo), que hay menos tiempo para recuperar.

¿Le sorprende que se dude de Benzema?

Dudar de Karim no tiene sentido, puede tener un partido malo incluso un jugador de este nivel, pero no ha sido él solo. Sigue siendo muy importante, una leyenda de este club y no pasa nada si no acierta en un partido. El miércoles pasado no acertó el equipo entero, no Karim.

¿Cuántas veces ha hablado con el presidente desde lo del City?

Hemos hablado ayer, como de costumbre, lo hacemos casi todas las semanas. En la reunión nos manifestó su apoyo y su cariño, hablamos del partido del miércoles, de la temporada y de las dos temporadas hechas. Seguimos adelante con más ilusión de hacer las cosas bien.

¿Le ha garantizado el club que cumplirá su contrato?

Sí, el club me ha garantizado que cumplo mi contrato.

¿Mendy será importante el curso próximo?

Ferland ha sido una ausencia muy importante. El año pasado fue clave en días grandes. Ahora se ha recuperado bien y ojalá pueda seguir sin lesiones.

¿Le preocupa el bajón de Valverde?

No ha tenido su nivel de la primera parte de la temporada que fue espectacular. Ha bajado un poco, ahora sufre un problema en el pie que no le permite entrenarse cien por cien. Pero su evaluación global es muy positiva. En muchos partidos ha marcado la diferencia. Quizá el miércoles no pudo estar a su nivel, pero fue un mal día para todos. Sigue siendo un medio espectacular, de gran nivel, que va a hacer historia en este club.