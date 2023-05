La contundente frase de Ancelotti a los que dudan de su futuro

Más allá de Courtois, que le paró tres buenísimas a Haaland, no le salió nada al Madrid en Mánchester, ni a Vinicius, que el año pasado hizo un golazo allí. «El rival ha jugado mejor y ha merecido ganar. Pusieron mucha presión en la primera parte y tomaron ventaja. Tuvimos muchas dificultades en la salida del balón. Hemos intentado volver al partido en la segunda mitad, pero no ha salido», decía Ancelotti, que pedía paciencia dentro del golpe recibido. «Evaluar ahora qué ha pasado no tiene mucho sentido para mí. Es una derrota que duele, pero puede pasar, llegas a una semifinal contra un rival fuerte que juega mejor y merece la final. Sólo podemos aprender de esta derrota. El año pasado llegamos nosotros a la final y la ganamos y ahora le ha tocado al City. Es la ley del deporte», continuaba el técnico del Real Madrid, que habló sobre lo que viene: «Nadie duda de mí, el presidente fue muy claro hace quince días, esta plantilla va a ser protagonista el año próximo», aseguraba el técnico italiano. "Obviamente el planteamiento del partido no ha salido. No tenemos que hacer un drama, esta plantilla lo hizo muy bien el año pasado y este. No hemos tenido la capacidad de llegar a la final. Lo vamos a hacer mejor la próxima temporada. Esta derrota solo es un paso para intentar ser mejor el año que viene", añadía.

Adiós a 742 días excepcionales

Más de dos años (742 días exactamente) llevaba el Real Madrid sin caer en la Liga de Campeones y viviendo un sueño que le ha llevado a la Decimocuarta y a disputar once semifinales en trece temporadas. La última eliminación fue la primera de Zidane, que después de ganar tres títulos seguidos dejó de ser invencible el 5 de mayo de 2021, en Stamford Bridge, después de una derrota por 2-0 tras el empate a uno de la ida.

Se fue el francés, llegó Ancelotti y también la Decimocuarta en París en la edición de las remontadas imposibles, en la que parecía que los blancos iban a ser eliminados por el Paris Saint Germain primero; por el Chelsea después y por el Manchester City en semifinales. Ninguno de los tres pudo llegar a la orilla y el Real Madrid levantó otra Champions en Saint Denis cuando no era favorito para casi nadie.

Este curso, después de lo visto el pasado, sí que estaba un poco más alto en las quinielas, que otra vez con sorteos complicados ha llegado casi hasta la final, sin necesidad de milagros y sin jugar con el apoyo del Bernabéu en los encuentros de vuelta. La clave estuvo fuera de casa, donde conquistó Anfield con un 2-5 histórico y Stamford Bridge con un 2-0 porque con eso era suficiente. Necesitaba otro triunfo lejos de casa, en el Etihad Stadium, para prolongar una racha que finalmente se rompió dos años y 12 días después.