André Ferreira: "Joao Félix es muy fuerte estando en un equipo que le permite hacer sus jugadas"

En las manos de André Ferreira (27 años) está el parar a los Joao Félix, Lamine Yamal, Ferran Torres y compañía. El portero portugués afronta el domingo 8 su primer encuentro contra el Barcelona y también ante su amigo João Félix. Ambos se conocen desde que jugasen juntos en las categorías inferiores del Benfica en 2017. El extremo del Barça sabe todo lo que tuvo que pasar André para llegar a la élite. "Tuve muchos momentos que no jugaba y desde juveniles nadie me ha regalado nada. Estuve mucho tiempo sin jugar, solamente aprendiendo. Hay gente más vieja, con más experiencia y solamente tienes que estar preparado para el momento. Si no sigues, no va a llegar nunca", confiesa el guardameta nazarí horas antes del encuentro ante los azulgrana.

¿Es una semana diferente por medirse al Barça?

Nosotros no cambiamos mucho. Empezamos la semana viendo sus puntos fuertes, le pones más atención al proyecto defensivo porque son jugadores espectaculares, pero la rutina de entrenamiento no cambia. Vemos la mejor manera de hacer daño al rival.

¿No siente presión?

La presión es la misma que la de todos los partidos. En la ciudad se nota un gran entusiasmo cuando llegan estos partidos. Al final la gente ha visto el ascenso y estos partidos gustan mucho. Pero este va a ser un encuentro más porque vale tres puntos. Hay detalles que tenemos que ajustar y tenemos que estar enchufados en todos los momentos y desde el proceso defensivo ser un equipo fuerte.

Ya coincidió con João Félix en el Benfica. ¿Es un reencuentro especial?

¡Exacto! He jugado con Joao, somos amigos y estuve el otro día con él. Nos vamos a encontrar en el campo y es una motivación. Es un jugador con mucha calidad. Joao es muy fuerte estando en un equipo que le permite hacer sus jugadas. Para frenar a Joao tenemos que hacer un proceso defensivo muy fuerte.

¿Cómo se explica que muchos equipos e incluido el Atlético no hayan confiado en él?

Él necesitaba sentirse bien e ir jugando. Los jugadores necesitan de minutos, de confianza y luego llegan los resultados.

¿Qué piensa el vestuario del Granada sobre Xavi?

Es un buen entrenador, el equipo es organizado, es directo, entienden los momentos del juego... Seguro que hace un gran trabajo en el día a día.

Usted tuvo bastantes obstáculos hasta llegar a la élite.

Mi trayectoria en el fútbol no siempre fue ascendiente porque tuve momentos de no jugar. Mi mejor amigo siempre fue el trabajo. Cuando no jugaba tenía la cabeza en trabajar y al final cuentas con más tiempo que si jugase. Si no jugaba me entraban más ganas de prepararme para cuando llegase el momento. Desde juvenil nadie me ha regalado nada. yo no jugaba mucho cuando era joven. Y si jugaba pues luego iba al banquillo. Mi foco fue el entrenamiento y mejorar, mejorar, mejorar...

¿Sus compañeros tenían confianza en que usted iba a llegar a Primera División?

Ellos conocían mi mentalidad, pero la gente de fuera yo creo que no. Seguro que se sorprenderían al recordarme. Estuve mucho tiempo sin jugar, solamente aprendiendo. Hay gente más vieja con más experiencia y solamente tienes que estar preparado para el momento. Si no sigues, no va a llegar nunca.

¿Qué hubiese pasado si no hubiera sido futbolista?

No sé... Pero el querer ser futbolista e intentarlo va dentro de la persona. Si te frenas en el primer obstáculo no va a salir. El fútbol son muchas horas de curro, de trabajar, de ver qué puedes mejorar.