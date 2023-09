Joao Felix deja el Atlético para irse al Barcelona

El último día del mercado de fichajes va a traer alguna sorpresa, porque el tiempo se agota para los futbolistas y los clubes que no se soportan (aunque aún habrá más días para que Arabia Saudí llegué y se lleve algunas estrellas). El primer gran movimiento de este primero de septiembre ya se conoce: Joao Felix deja el Atlético, donde no podía más, donde no aguantaba a Simeone y Simeone no le aguantaba a él y se marcha al Barcelona, un equipo en el que espera mostrar unas condiciones que tanto prometían y que, por ahora, en tan poco se han quedado.

El Barcelona ya ha llegado a un acuerdo con el Atlético y ya tiene el aval disponible para cumplir con las normas financieras. Todo está listo para que se marche. Por eso el futbolista portugués no se ha entrenado hoy con el resto de sus compañeros. El club dijo que su ausencia en el entrenamiento se debe a temas personales, pero la verdad es que se estaba cerrando su salida, lo que es beneficioso para todos. En el Atlético su situación era insostenible. Ni podía ni ya quería jugar. La pasada temporada acabó en el Chelsea, un equipo que vivió un curso en crisis constante y en el que Joao Felix no fue capaz de demostrar lo que se supone que valía.

El Barcelona quiere aprovechar las últimas horas del mercado para llevar a cabo dos fichajes, según aseguró Laporta. Uno de ellos va a ser Joao Felix, un futbolista al que Xavi Hernández va a intentar sacar el máximo potencial y probablemente cubrir las habituales ausencias de Pedri por lesión. "Él ya ha dicho que se quiere marchar a jugar en el Barcelona y estamos esperando si se deciden o no se deciden", decía Enrique Cerezo hace unos días. Y aseguraba que "por los grandes jugadores como Joao hay ofertas siempre". La marcha de Ansu Fati le ha abierto la puerta del Barcelona al portugués, que se encuentra ante una oportunidad de oro para demostrar que vale lo más de cien millones que el Atlético pagó por él.

Joao Felix se va porque el club rojiblanco quiere y ahora tiene que resolver el caso de Carrasco. El extremo belga ha pedido una reunión para este viernes con la directiva del club para tratar su traspaso a Al Shabab. Ya advirtió Simeone que estas cosas podían pasar y las está sufriendo.

Mientras, el Barcelona hace cuentas para hacerse con Cancelo, lateral del Manchester City. El carrilero luso, que no cuenta para Pep Guardiola en el Manchester City, solo llegaría al Barcelona en calidad de cedido. Su fichaje depende de la capacidad que tenga la entidad en generar 'fair play' financiero.