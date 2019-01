El agente de Anthony Davis dice que el jugador de All-Star ha contado a los Pelícans de Nueva Orleans que quiere ser traspasado a otro equipo.

El agente de Anthony Davis lo ha confirmado a AP en la mañana del lunes. Davis ha contado a los Pelicans que quiere irse donde sea. Davis está teniendo la mejor temporada de su carrera, promediando 29.3 puntos y 13.3 rebotes por partido. Ahora solo queda saber si Davis seguirá en los Pelicans o no. Su contrato finaliza el 7 de febrero. El futuro de Davis está en cuestión. Es una superestrella de elite en un equipo que no ha pasado la segunda ronda de los playoffs desde que milita en Nueva Orleans (y en cuatro de sus primeras seis temporadas, los Pelicans no se han clasificado).

Pero desde Nueva Orleans aseguran que los Pelicans no quiere transferir a su mejor jugador, qué está pendiente para firmar una extensión de cinco años y 240 millones de euros. "No lo queremos vender (a Davis)", dijo el mes pasado el entrenador de Pelicans Alvin Gentry. "Puedo decir lo que todo el mundo. Nosotros no vamos a venderlo. Esto no es una opinión". Aún así, el intercambio comercial ha aumentado esta temporada, especialmente después de que el All-Star de Los Angeles Lakers LeBron James, quien está representado por Paul, al igual que Davis, incluyó a la estrella de Nueva Orleans en una lista de jugadores con los que le encantaría jugar. Los comentarios de James se interpretaron en algunos círculos como una campaña para Davis, que tiene un contrato con los pelícanos hasta el final de la temporada 2019-20.

Boston es casi seguro que es un lugar que tiene sentido, ya que los Celtics son contendientes y tienen activos más que suficientes para hacer un buen negocio para Nueva Orleans. Pero los Celtics no pueden cambiar por Davis bajo las reglas de la NBA hasta el 1 de julio, a menos que también intercambien a Kyrie Irving, lo que probablemente no sucederá. Eso apuntaría a los Lakers como otro posible destino para un intercambio. Los Lakers, en este momento, no son necesariamente un contendiente. Pero tienen a James, lo que probablemente significa que también son atractivos para Davis.

Hace un año, en este momento, los Pelicans tenían quizás el campo de juego más dominante en la NBA con Davis en fila con DeMarcus Cousins. Rompieron su Aquiles y terminaron firmando el pasado verano con Golden State. No ha sido un buen mes para los fanáticos del deporte de Nueva Orleans. Los fanáticos de los Saints todavía se están recuperando de una interferencia de pase no-llamada la semana pasada que jugó un papel importante en que perdieron el juego de campeonato de la NFC ante los Rams de Los Angeles y se les negó un cupo en el Super Bowl. Y ahora, las noticias solo empeoran cuando Davis dice que quiere salir.