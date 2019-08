Nikias Arndt se adaptó mejor que nadie a la lluvia que apareció para refrescar la llegada en Igualada. Los treinta y muchos grados que marcaba el termómetro apenas una hora y media antes de la llegada de los primeros ciclistas a Igualada se suavizaron, pero comprometieron también el final. Tusveld, compañero de Arndt en el Sunweb se fue al suelo cuando iba primero.

Golpeó Arndt y Alex Aranburu, el ciclista de Caja Rural, pegó al palo. Arrancó después de que el grupo de escapados, 21 se habían fugado en el comienzo de etapa, atrapara a Stybar, que lo intentó a falta de tres kilómetros para el final. Se le hizo demasiado largo el final. Aranburu mostraba su frustración en la meta al verse superado por Arndt.

El nuevo líder es Nicolas Edet, el francés de Cofidis, que arrebata el rojo a Miguel Ángel López. El colombiano se ha vestido ya tres veces de líder, pero no ha conseguido hacerlo en dos días consecutivos. Edet es un veterano que ya fue ganador del maillot de la montaña en la Vuelta de 2013, conviertiéndose en el mejor heredero de su ex compañero David Moncoutié.

"En 2013 cuando gané el maillot de lunares fue increíble estar en el podio en Madrid. Esto es algo que, para un corredor como yo, ocurre una vez en su carrera. Para ganar una etapa quizá tenga más oportunidades, pero hoy estoy feliz, supercontento", decía el nuevo líder de la Vuelta.

"Es la recompensa para toda mi familia. Ser ciclista es sinónimo de sacrificio, de no ver a tus padres, a tu pareja, a tus hijos. Mi hija ve el Tour por la tele y siempre me pregunta por qué no tengo el león, pero le llevaré a Tei Tei [el toro mascota de la Vuelta y espero que le guste", añadía.

8ª etapa. Valls-Igualada (166,9 km)

Ganador (Premio Cofidis)

1-Nikias Arndt (Ale/Sunweb)

Clasificación General (Maillot Carrefour)

1-Nicolas Edet (Fra/Cofidis)

Puntos (Maillot Skoda)

1-Nairo Quintana (Col/Movistar)

Montaña (Maillot Loterías y Apuestas del Estado)

1-Ángel Madrazo (Esp/Burgos)

Jóvenes (Maillot Fenié Energía)

1-Miguel Ángel López (Col/Astana)

Equipos (Patrocinado por Andalucía)

1-Movistar Team

Combatividad (Premio Continental)

David de la Cruz