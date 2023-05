Así es Ding Liren, el "Kamikaze" chino del ajedrez .

Ding Liren ha hecho historia al proclamarse campeón del mundo de ajedrez después de ganar a Ian Nepomniachtchi. Además, el ajedrecista chino se clasificó como segundo del torneo de Candidatos en la última jornada y gracias a que Magnus Carlsen no quiso defender el título, Liren avanzó. El arriesgar le mereció la pena. Primero, estudió minuciosamente a su rival y para eso reclutó a un asesor, más concretamente al húngaro Richard Rapport.

Liren supo sobrevivir a las 14 partidas convencionales (7-7). Ya se puede decir muy alto: "Diez años después, el ajedrez tiene nuevo rey". Se acabó la era Magnus Carlsen y empieza una nueva etapa con Ding Liren. Liren se fue relajando y también contaba con la presencia de su madre muy cerca. Ahora, la pregunta del millón es si Magnus Carlsen regresará.

El experto en ajedrez, Leontxo García, asegura que Ding juega como un kamikaze en el momento de mayor tensión. "Con menos de dos minutos y el empate en la mano, el sucesor de Carlsen se lanzó a por Niepómniashi con enorme riesgo y triunfó en la cuarta partida del desempate rápido", explicó.

El Confidencial desvela nuevos detalles sobre el futuro y lo que le puede deparar a Liren. "Se inicia ahora un nuevo ciclo para la conquista del máximo entorchado del ajedrez. Poco a poco se conocerán los nombres que participarán en el próximo Candidatos, que será en Toronto en abril de 2024. Y allí tendrá un asiento Magnus Carlsen, si es que decide presentarse a jugar. Desde luego, la FIDE ha hecho todo lo posible para convencerle, pues el noruego pasa gran parte de su tiempo residiendo en la ciudad canadiense. Carlsen, el mejor jugador de la historia, habrá presenciado este mundial contento por no tener que participar de nuevo en la estresante preparación y competición que supone. No tenía, además, el desafío de un rival a su altura, pues considera -y no se le puede culpar de no tener razón- que Ding y Nepo no suponen un desafío especialmente motivador. ¿Lo será recuperar la corona? Solo Carlsen lo sabe. Mientras, larga vida al rey Liren", afirman.