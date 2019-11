Rafa Nadal ha reiniciado hoy los entrenamientos para afrontar con las máximas garantías las ATP Finals que arrancan el domingo en el O2 de Londres. El número uno del mundo no debutará hasta el lunes en el segundo turno ante Zverev y antes del partido frente al defensor del título el plan de Rafa combinará entrenamientos muy concretos y tratamientos antiinflamatorios y de fisioterapia. «Va a seguir un tratamiento especifico esa zona. Hay que poner todas las medidas antiinflamatorias locales, regenerativas y de Indibas (para activar los procesos antiinflamatorios y de reparación tisular del propio organismo) y después, progresivamente, el trabajo del fisio», asegura el doctor Ángel Luis Cotorro.

El médico de Nadal y de la Real Federación Española de Tenis (RFET) confía en que Rafa esté en buenas condiciones para su estreno el próximo lunes. «Es una distensión y hay que cuidarla. Este tipo de lesiones permite jugar por abajo y el problema es ir adaptando el servicio poco a poco. Vamos a ir viendo la evolución y a partir de que pueda, jueves o viernes, iniciaremos la readaptación al servicio para llegar al domingo o lunes, cuando juegue, con buenas condiciones», comentó a Efe el doctor Cotorro.

Y ¿qué es jugar por abajo? Ese tipo de entrenamiento consiste en no levantar el brazo por encima del hombro para que la musculara abdominal no se resienta. Una vez que efectúe las primeras sesiones de entrenamiento y en función de su evolución se iniciará el proceso de adaptación a su juego normal, con los golpes habituales. Cotorro asegura que «no hay rotura, aunque si hablamos a nivel microscópico siempre puede haber una microrrotura fibrilar, pero las imágenes no muestran ninguna rotura».