Así expulsó Barcola a Araújo: "Pensé que iba a pasarle..."

Araújo fue uno de los grandes protagonistas en la fatídica noche del Barça ante el PSG donde cayeron eliminados. El uruguayo terminó derribando a Barcola y el árbitro no dudó en expulsarle. Toda la polémica que se generó sobre si era justa esa expulsión fue el detonante, según Xavi, para esa eliminación.

“Sabía que Araújo era muy rápido. Cuando le vi hacerlo, pensé que iba a pasarle. Porque en la primera etapa, hice un movimiento similar, pero no le pasé muy bien. Así que me alcanzó. Entonces me dije que le pasaría y sabía que no podía hacer nada. O me hacía falta, o yo quedaba mano a mano”, detalló Barcola.

“Busco una zona. Estos centros son difíciles de atajar para el portero y los defensas. En cuanto recibo el balón, veo que hay espacio entre el portero y la defensa. La meto y le cae a Ousmane”, añadió.

"El fútbol que tantas alegrías me ha dado, ahora me golpea con fuerza. Agradezco el apoyo de aquellas personas que están incondicionalmente a mi lado, así como los compañeros que lo dieron todo en el campo y a los aficionados que animaron hasta el final. Siento no poderos dar esta alegría. Lo volveremos a intentar. Força Barça, ara i sempre!", dijo en una publicación en Instagram.

Araújo tiró de galones en los últimos partidos y la afición le terminó arropando. Finalmente, esta expulsión ante el PSG quedó en anécdota. La continuidad de Xavi siempre la duda sobre si seguirá Araújo. El central es uno de los jugadores más importantes de la plantilla, pero la mala situación económica puede propiciar que el Barça quiera hacer caja.

El FC Barcelona quiere reivindicarse de cara a la próxima temporada después de esta campaña. La piedra angular pasa por seguir confiando en Xavi Hernández y, posteriormente, en mantener el bloque.