Araujo responde a Gündogan

El central del Barcelona Ronald Araujo respondió las críticas de su compañero, Ilkay Gündogan, por la acción que acabó con la expulsión del uruguayo contra el Paris Saint Germain en la Liga de Campeones, al asegurar que él tiene "códigos y valores" que considera que "hay que respetar". "Prefiero guardarme para mí lo que pienso. Tengo códigos y valores que creo que hay que respetar", respondió Araujo al ser preguntado por las palabras del internacional alemán, quien, tras el partido, opinó que quizá hubiera sido mejor darle la oportunidad al portero de parar el disparo de Barcola, o permitirle que anotara el gol.

El futbolista azulgrana realizó estas declaraciones en la presentación de la 19ª edición del libro "Relatos Solidarios del Deporte", del que es padrino junto al jugador del Girona Cristhian Stuani.

El jugador charrúa habló por vez primera de la jugada que decantó la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones a favor del equipo parisino, que remontó el 2-3 de la ida con un 1-4 en el Estadio Olímpico Lluís Companys. Los cuatro goles del PSG llegaron después de la expulsión de Araujo.

"Esa jugada es fortuita; es al 50 por ciento. Si el árbitro no cobra falta no pasa nada, si la cobra me tiene que expulsar", reflexionó el internacional uruguayo, quien admitió estar "triste" por la eliminación de la 'Champions'.

Con todo, Araujo prefiere pasar página y centrarse en el clásico del próximo domingo en el Santiago Bernabéu, donde, en su opinión, el Barça tiene la opción "colarse" en la lucha por LaLiga, que ahora comanda el Real Madrid con un margen de ocho puntos sobre el equipo azulgrana. "Tenemos opciones matemáticas y tenemos que luchar LaLiga hasta el final", apostilló.

Sobre su próximo rival, que ayer selló el pase a semifinales tras superar al Manchester City en la tanda de penaltis (1-1), señaló que "aún tiene días para descansar" y se mostró convencido de que llegará "bien al partido".

El futbolista uruguayo también habló sobre su futuro. Reconoció que en verano sus agentes tienen previsto hablar con los dirigentes del club para ampliar su contrato. "Siempre se habla del futuro, de todas las propuestas, pero estoy muy contento en Barcelona, estoy feliz. Las ganas, la energía, el querer ayudar, que el equipo y el club crezcan siempre está dentro de mí", agregó.

Por último, Araujo dijo estar contento por ser el padrino del libro "Relatos Solidarios del Deporte", que en esta edición destinará la recaudación a la Fundación de Oncología Infantil Enriqueta Villavecchia.

El jugador uruguayo se mostró satisfecho de dar su voz y "ayudar en lo que pueda" a una fundación que actualmente está impulsando la construcción de un centro para niños con enfermedades avanzadas y en los últimos días de vida en el Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona.